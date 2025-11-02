PM Kisan Yojana की 21वीं किस्त जल्द होगी जारी! नवंबर के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में आएंगे ₹2000, जानिए पूरी प्रक्रिया

PM Kisan 21th Installment New Update

PM Kisan Samman Nidhi Yojana 21st Installment: देश भर के लाखों किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) की 21वीं किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार नवंबर के पहले हफ्ते यानी 1 से 5 नवंबर के बीच किसानों के खातों में ₹2,000 की अगली किस्त ट्रांसफर कर सकती है. गौरतलब है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लगभग 27 लाख किसानों को किस्त पहले ही हस्तांतरित की जा चुकी है.

इन राज्यों में बाढ़ से हुए नुकसान को देखते हुए, सरकार ने राहत के तौर पर अग्रिम भुगतान जारी कर दिया है. अब, अन्य राज्यों के किसान भी अपने खातों में धनराशि जमा होने का इंतजार कर रहे हैं.

ये भी पढें: बड़ा अपडेट! क्या Chhath Puja के तुरंत बाद जारी होगा PM KISAN का पैसा? देशभर के किसान 21वीं किस्त का कर रहे इंतजार

e-KYC के बिना नहीं मिलेगा योजना का लाभ

हालांकि, हो सकता है कि कुछ किसानों को इस बार उनकी किस्तें न मिलें. अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, या आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, तो भुगतान में देरी हो सकती है. गलत IFSC कोड या निष्क्रिय खाता भी किस्त में देरी का कारण बन सकता है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्त बिना किसी देरी के आपके खाते में जमा हो जाए, तो तुरंत e-KYC पूरा करें.

PM Kisan e-KYC प्रक्रिया कैसे पूरा करें?

1. पोर्टल या किसी CSC केंद्र पर जाकर PM Kisan e-KYC प्रक्रिया पूरी करें.

2. अपने बैंक खाते की जानकारी देखें और सुनिश्चित करें कि वह सक्रिय है और आधार से जुड़ा है.

3. pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं और सूची में अपना नाम देखने के लिए 'Farmers Corner' सेक्शन में 'Beneficiary List' पर क्लिक करें.

सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि इस बार कोई भी पात्र किसान लाभ से वंचित न रहे. इसलिए, अगर आपकी जानकारी अपडेट नहीं है, तो तुरंत आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें.