सोनभद्र में हादसा, पत्थर की खदान धंसने से 15 मजदूरों के फंसे होने की आशंका, एक शव बरामद, रेश्क्यू ऑपरेशन जारी; VIDEO

Sonbhadra Stone Quarry Collapse: यूपी के सोनभद्र में शनिवार को एक हादसा हो गया. यहां एक पत्थर की खदान अचानक धंस गई, जिसमें लगभग 15 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. घटनास्थल से एक शव बरामद किया गया है. वहीं अंदर फने लोगों को बचने के लिए राहत व बचाव कार्य जारी है. मौके पर पर NDRF और SDRF की टीमें मौजूद है और लगातार मलबा हटाने का काम कर रही हैं.

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

हादसे के बाद का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राहतकर्मियों को मलबा हटाकर फंसे लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है. वहीं बरामद किए गए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद उसे परिजनों को सौंपा जाएगा.

हादसे का वीडियो

#WATCH | सोनभद्र, उत्तर प्रदेश | सोनभद्र में कल एक पत्थर की खदान धंसने से लगभग 15 लोगों के फंसे होने की आशंका है। एक शव बरामद किया गया है। बचाव अभियान जारी है। NDRF और SDRF की टीमें मौके पर मौजूद हैं। (सोर्स: NDRF) pic.twitter.com/lcHRsGJu6J — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 16, 2025

घटनास्थल के आसपास अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है. बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां इकट्ठा हो गए हैं. प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है.

जम्मू-कश्मीर के बडगाम में सड़क हादसा

उधर, जम्मू-कश्मीर के बडगाम में हुए एक गंभीर सड़क हादसे में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है. राज्य के मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और प्रशासन को घायलों को तुरंत चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने तथा हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, दुर्घटना के कारणों की गहन जांच के आदेश दिए गए हैं.

राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी दुख जताया

राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है.