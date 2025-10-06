Zubeen Garg की मौत के समय मौजूद सात लोग अभी तक जांच में शामिल नहीं हुए; असम के CM ने दिया केस से जुड़ा अहम अपडेट

Zubeen Garg | PTI

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने सोमवार को खुलासा किया कि मशहूर गायक जुबीन गर्ग (Zubeen Garg) की मौत की जांच में एक अहम मोड़ आया है. उन्होंने कहा कि उस समय कुल आठ लोग जुबीन गर्ग के साथ मौजूद थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ने ही SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) के समन का जवाब दिया है. सीएम सरमा ने बताया कि रूपकमल कलिता नामक शख्स, जो 19 सितंबर को सिंगापुर में जुबीन गर्ग की मौत के समय यॉट पर मौजूद थे, उन्होंने SIT के समन का जवाब दिया है और मंगलवार को गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं.

बाकी सात लोग अब तक सामने नहीं आए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उन सभी को सहयोग करने के लिए प्रेरित करेगी और दबाव बनाए रखेगी. सीएम सरमा ने कहा, “हम उन पर दबाव बनाए रखेंगे... जितनी जल्दी वे आएंगे, उतनी जल्दी जांच पूरी होगी. हमें विश्वास है कि अगर एक आया है तो बाकी भी आएंगे.”

क्या SIT को सिंगापुर जाना होगा?

जुबीन गर्ग की मौत सिंगापुर में हुई थी, ऐसे में सवाल उठा कि क्या असम पुलिस को सिंगापुर जाकर जांच करनी होगी. इस पर सीएम ने स्पष्ट किया कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) के तहत सिंगापुर पुलिस जो भी सबूत जुटाएगी, वही भारत से साझा किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि हमारी ओर से सिंगापुर को अनुरोध भेजा जा चुका है.

जांच में उठे नए सवाल

जुबीन गर्ग की मौत को लेकर कई तरह के आरोप सामने आए हैं. यहां तक कि जहर देने की आशंका भी जताई जा रही है. SIT के साथ-साथ असम सरकार ने एक विशेष आयोग भी गठित किया है, जो इस पूरे मामले की गहराई से जांच करेगा.

जुबीन गर्ग की अचानक मौत ने पूरे देश, खासकर असम के लोगों को झकझोर दिया है. अब सभी की निगाहें SIT की जांच और उन सात गवाहों पर टिकी हैं, जो अब तक सामने नहीं आए हैं.