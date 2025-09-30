Vijay Kumar Malhotra Passes Away: नहीं रहे BJP के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा, 93 वर्ष की उम्र में दिल्ली AIIMS में निधन

Vijay Kumar Malhotra Passes Away: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली BJP के पहले अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा नहीं रहे. बीमारिके चलते मंगलवार सुबह दिल्ली के एम्स (AIIMS) अस्पताल में उनका निधन हो गया. वे 93 वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. उनके निधन की खबर से BJP में शोक की लहर दौड़ पड़ी है. पार्टी के कई प्रमुख नेताओं ने शोक व्यक्त किया है. संभावना है कि आज ही दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया जाए.

मल्होत्रा का दिल्ली एम्स में निधन

मल्होत्रा का निधन सुबह करीब 6 बजे हुआ. वे दिल्ली एम्स में भर्ती थे, जहां उनका इलाज चल रहा था. दिल्ली BJP अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक बयान जारी कर कहा, "प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा जी का जीवन सादगी और जनसेवा को समर्पित रहा. उन्होंने दिल्ली में जनसंघ और BJP के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया." BJP ने एक आधिकारिक बयान में उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. विजय कुमार मल्होत्रा आ निधन हो गया हैं. दिल्ली एम्स ने भी एक प्रेस नोट जारी कर इसकी पुष्टि के हैं. यह भी पढ़े: Giorgio Armani Passes Away: नहीं रहे फैशन आइकन जॉर्जियो अरमानी, 91 साल की उम्र में निधन

BJP नेताओं ने श्रद्धांजलि दी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर BJP नेताओं ने श्रद्धांजलि दी. दिल्ली BJP के आधिकारिक हैंडल ने लिखा, "भाजपा के वरिष्ठ नेता, दिल्ली भाजपा के प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है. दुःख की इस घड़ी में पूरा भाजपा परिवार उनके परिजनों के साथ है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्रीचरणों में स्थान दें। ॐ शांति.

पूर्व केंद्रीय मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने पोस्ट किया, "भाजपा के वरिष्ठ नेता, दिल्ली भाजपा के प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें।" इसी तरह, आरपी सिंह (BJP राष्ट्रीय प्रवक्ता) ने कहा, "प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा जी के निधन पर गहरा शोक। उनका जीवन सादगी, समर्पण और जनसेवा की मिसाल था.

विजय कुमार मल्होत्रा के बारे में

प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का जन्म 3 दिसंबर 1931 को ब्रिटिश भारत के लाहौर (अब पाकिस्तान) में हुआ था. वे एक प्रमुख राजनेता, शिक्षाविद और खेल प्रशासक थे. 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद उनका परिवार दिल्ली आ गया. उन्होंने राजनीति में जनसंघ के दौर से ही सक्रियता दिखाई और BJP के स्थापना काल से जुड़े रहे.

राजनीतिक करियर.

विजय कुमार मल्होत्रा दिल्ली BJP के पहले अध्यक्ष (1980-1984) रहे. वे दिल्ली से पांच बार लोकसभा सांसद चुने गए (1977, 1996, 1998, 1999, 2004) दो बार विधायक भी रहे. 2008 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में BJP ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन पार्टी हार गई.