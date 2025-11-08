फिरोजपुर में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत पर रवनीत सिंह बिट्टू बोले- इसी स्पीड से पंजाब में आगे बढ़ेगी भाजपा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: X)

फिरोजपुर, 8 नवंबर : पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शनिवार को 'वंदे भारत एक्सप्रेस' (Vande Bharat Express) ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि यह सिर्फ एक ट्रेन की शुरुआत नहीं, बल्कि फिरोजपुर जैसे बॉर्डर एरिया के लिए एक नया विकास अध्याय है. बिट्टू ने आईएएनएस से कहा, "आज जब लोग वंदे भारत जैसी दुनिया की बेहतरीन ट्रेन के साथ सेल्फी ले रहे हैं, फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह ट्रेन इस बॉर्डर एरिया के लिए कितना बड़ा तोहफा है. प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं."

उन्होंने कहा कि लंबे समय तक इस बॉर्डर एरिया को कई सरकारों ने नजरअंदाज किया था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में फिरोजपुर को वह सब कुछ मिल रहा है जो सालों से यहां के लोग चाहते थे. अब विकास सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बॉर्डर के गांवों तक पहुंचेगा. उन्होंने वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह यह ट्रेन दौड़ रही है, उसी रफ्तार से अब पंजाब में भाजपा दौड़ेगी. जिस काम को पहले की सरकारें नहीं कर सकीं, उसे हम पूरा करके दिखाएंगे. यह भी पढ़ें : Bihar Chunav 2025: सीतामढ़ी में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, कहा- पहले चरण में जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है

बिट्टू ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन सिर्फ सफर का नया साधन नहीं है, बल्कि यह भारत के आत्मनिर्भरता और आधुनिकता की पहचान है. आज जब पंजाब का कोई नौजवान इस ट्रेन में सफर करेगा, तो उसे महसूस होगा कि देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है. यह सिर्फ सुविधाजनक यात्रा नहीं, बल्कि गर्व का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन हर कोने तक विकास पहुंचाने का है. आज अगर फिरोजपुर में वंदे भारत पहुंची है तो इसका मतलब साफ है कि अब बॉर्डर एरिया की तस्वीर बदल रही है. बातचीत के दौरान उन्होंने बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव पर भी टिप्पणी की और कहा कि बिहार में एनडीए की सभी सहयोगी पार्टियों ने मिलकर बेहद अच्छा काम किया है. सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा में लगातार विकास हो रहा है.