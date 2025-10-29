Viral Video: युवक को चार्जिंग पर लगाना था फोन, ट्रेन में काम नहीं कर रहा था इलेक्ट्रिक सॉकेट, रेलवे ने 15 मिनट में किया दुरुस्त
Railways fixed the charging socket (Credit-@nedricknews)

Viral Video: ट्रेन (Train) में रोजाना लाखों लोग सफर करते है. लेकिन कई बार ट्रेन में इलेक्ट्रिक सॉकेट (Electric Socket) काम नहीं करते है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जिसमें एक युवक को मोबाइल चार्जिंग पर लगाना था और उसके बर्थ का सॉकेट खराब था. इसके बाद उसने रेलवे हेल्पलाइन का नंबर डायल किया और सामने से इस युवक का ट्रेन नंबर और बर्थ पूछा गया और इसके कुछ देर बाद एक मैकेनिक पहुंचा और उसने उस सॉकेट को ठीक किया.

इसका वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Jabalpur Shocker: स्टेशन पर समोसे खाने के बाद Online Payment हुआ फेल, विक्रेता ने पकड़ा यात्री का कॉलर; पीड़ित ने Smartwatch देकर छुड़ाई जान (Watch Video)

ट्रेन के बर्थ में रेलवे ने ठीक किया इलेक्ट्रिक सॉकेट

युवक ने किया था रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल

बर्थ का इलेक्ट्रिक सॉकेट जब काम नहीं कर रहा होता है तो युवक हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number) पर कॉल लगाता है और उन्हें अपनी समस्या बताता है. इसके बाद कुछ ही देर में एक कर्मचारी आता है और इलेक्ट्रिक सॉकेट को ठीक कर देता है. इसके बाद युवक कर्मचारी से हाथ मिलाकर उन्हें धन्यवाद देता है. ये वीडियो साउथ की किसी एक्सप्रेस ट्रेन का बताया जा रहा है.

रेलवे की लोगों ने की तारीफ

बता दें की पिछले कुछ दिनों ट्रेनों में भीड़ को लेकर और अव्यवस्था को लेकर काफी विवाद हो रहा है. दिवाली और छठ पूजा के दौरान लोगों की भीड़ ने सभी का ध्यान खींचा. लेकिन अब इस तरह के वीडियो ने साबित किया है की रेलवे (Railway) यात्रियों की तुरंत मदद भी करती है.

 