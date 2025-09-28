Pune-Solapur NH Accident: पुणे-सोलापुर NH पर भीषण सड़क हादसा, नियंत्रण खोने से टेंपो खिलौने की तरह पिकअप वैन पर पलटा; VIDEO

Pune-Solapur NH Accident Video: महाराष्ट्र के पुणे-सोलापुर नेशनल हाईवे (NH-65) पर वखारी गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार से जा रहे एक टेंपो ने अपना नियंत्रण खो दिया और दूसरी छोर से सामने से आ रही पिकअप वैन पर खिलौने की तरह पलट गया. हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि टेंपो डिवाइडर से टकराकर हवा में उछलता है और वैन से टकराता है.गनीमत रही कि दूसरी ओर से कोई बड़ी गाड़ी नहीं आ रही थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया.
हादसे में एक व्यक्ति की मौत
पुलिस के अनुसार, टेंपो चालक ने डिवाइडर से टकराने के बाद वाहन पर नियंत्रण खो दिया था, जिससे टेंपो पलटते हुए पिकअप वैन पर चढ़ गया. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. यह भी पढ़े: Pune Road Accident: फ्लाईओवर पर टेम्पो पलटने से लोहे का सामान नीचे बाइक सवार पर गिरा, युवक हुआ घायल, पिंपरी चिंचवड में हुआ अजीब एक्सीडेंट; VIDEO
पुणे-सोलापुर NH पर भीषण सड़क हादसा
स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से अन्य की बची जान
स्थानीय लोगों और राहगीरों ने हादसे के बाद तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया, जिससे अन्य यात्रियों की जान बच सकी. यह हादसा एक बार फिर से तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों को उजागर करता है.