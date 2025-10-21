Pune Accident News: पुणे में तेज रफ़्तार कार का कहर, बीच सड़क दूधवाले को मारी टक्कर, मौके पर मौत

(Photo Credits @Pune_First)

Pune Accident News: पुणे के एनआईबीएम एनैक्स मोहम्मदवाड़ी इलाके में तेज़ रफ्तार कार की वजह से एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. यहां मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे रायेजा विस्टा रिज़र्व गेट के पास यह हादसा हुआ, जिसमें दूध ले जा रहे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कैसे हुआ हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह पहले डिवाइडर से टकराई, फिर अनियंत्रित होकर दूधवाले की टू-व्हीलर को रौंद दिया. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि बाइक और कार के पुर्जे सड़क पर बिखर गए. यह भी पढ़े: Pune Accident Video: पुणे में फिर दिखा तेज रफ्तार कार का कहर, ऑडी की टक्कर में बाइक सवार फूड डिलीवरी बॉय की मौत, वीडियो CCTV में कैद

पुणे में तेज रफ़्तार कार का कहर

Pune: Speeding Car Kills Milkman Near Raheja Vista Reserve In NIBM Annexe Area; Residents Demand Immediate Safety Measures pic.twitter.com/rJfaNnDU8s — Pune First (@Pune_First) October 21, 2025

मृतक की उम्र लगभग 30 वर्ष

हादसे में जान गंवाने वाले युवक की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। हादसे के बाद कार में सवार एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।

स्थानीय लोगों में आक्रोश

स्थानीय निवासियों का कहना है कि एनआईबीएम से मोहम्मदवाड़ी तक का क्षेत्र लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों के लिए हॉटस्पॉट बन चुका है। यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं।

निवासियों की प्रशासन से मांग

निवासियों ने पुणे महानगरपालिका (PMC) और ट्रैफिक पुलिस से मांग की है कि रायेजा विस्टा रिज़र्व गेट के पास अधूरे सड़क और डिवाइडर के कार्य को तुरंत पूरा किया जाए। इसके साथ ही सुबह और देर रात पुलिस गश्त बढ़ाने की भी मांग की गई है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.