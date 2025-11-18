Puducherry Schools-Colleges Closed: पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश की चेतावनी, आज सभी स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद

Puducherry Schools–Colleges Closed: भारतीय मौसम विभाग ने पुडुचेरी और कराईकल में आज भारी बारिश की संभावना जताई है. अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन सभी सरकारी, सरकारी अनुदान प्राप्त, निजी स्कूलों और सभी कॉलेजों को आज बंद रखने का आदेश जारी किया है. प्रशासन का कहना है कि यह फैसला छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

दोनों जिलों के कई इलाकों में बारिश

दोनों जिले के कई इलाकों में लगातार बारिश से जलभराव की स्थिति बन चुकी है और कई जगहों पर यातायात भी प्रभावित हो रहा है. मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है. वीडियो में भी देखा जा सकता है कि कई स्थानों पर तेज बारिश हो रही है, जिससे लोगों को आवाजाही में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है.

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने नागरिकों को सलाह दी है कि अत्यंत आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें. साथ ही, नगर प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित मदद उपलब्ध कराई जा सके.