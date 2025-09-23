प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी हैं गड्ढे... बेंगलुरु में सड़कों की खराब हालत पर बोले डीके शिवकुमार

DK Shivakumar | PTI

बेंगलुरु: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) ने सोमवार को बेंगलुरु की टूटी-फूटी सड़कों को लेकर हो रही आलोचना पर अपनी सरकार का बचाव किया. उन्होंने कहा कि भारी बारिश के चलते नगर निगम की टीमें हर दिन “हजारों गड्ढे भर रही हैं”. उन्होंने मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि खराब सड़कों की समस्या सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है. शिवकुमार ने कहा, “मैं कल दिल्ली गया था. मीडिया को देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास वाली सड़क पर कितने गड्ढे हैं. खराब सड़कें पूरे देश में हैं. बड़ी आईटी कंपनियों को भी समझना चाहिए कि गड्ढे हर जगह हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें भरें. मीडिया सिर्फ कर्नाट

शिवकुमार ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि सरकार उन कंपनियों की धमकियों या ब्लैकमेलिंग से “जरा भी परेशान नहीं” है, जो शहर छोड़ने की बात कर रही हैं. उन्होंने बेंगलुरु की ताकत को गिनाते हुए कहा कि शहर में 25 लाख से ज्यादा इंजीनियर और दो लाख विदेशी पेशेवर काम कर रहे हैं, जो इसकी वैश्विक पहचान को मजबूत बनाते हैं.

नवंबर तक गड्ढे भरने की अंतिम डेडलाइन

उपमुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि ठेकेदारों को नवंबर तक सभी गड्ढे भरने की अंतिम समय-सीमा दी गई है. इसके अलावा, बेंगलुरु की सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए 1,100 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य स्वच्छ बेंगलुरु और सुचारू यातायात सुनिश्चित करना है. जीबीए (ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी) जल्द से जल्द गड्ढे हटाने के लिए काम कर रही है.”