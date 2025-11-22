Magh Mela 2025 Updates: माघ मेले में श्रद्धालुओं को कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी? योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, तेज हुई तैयारियां
Yogi Adityanath (Photo- ANI)

Magh Mela 2025 Updates: प्रयागराज में जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले को लेकर सरकार पूरी गति से काम में जुटी है. शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले के इंतजामों का जमीन पर जाकर निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों से तैयारी की पूरी रिपोर्ट ली और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के निर्देश दिए. इस बार मेले में आने वालों की संख्या काफी ज्यादा रहने का अनुमान है और सरकार उसी हिसाब से व्यवस्थाएं मजबूत कर रही है.

सीएम योगी ने माघ मेले की तैयारियों का किया रिव्यू

करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद

सीएम योगी ने बताया कि इस बार माघ मेले का विस्तार पिछले साल की तुलना में काफी बड़ा होगा. अनुमान है कि डेढ़ महीने के दौरान 12 से 15 करोड़ लोग संगम स्नान के लिए पहुंचेंगे. उन्होंने कहा कि हर दिन लाखों कल्पवासी यहां प्रवास करेंगे और उनकी सुविधा सरकार की प्राथमिकता है. तीन जनवरी से शुरुआत होने वाला यह आयोजन पिछले वर्षों से पहले शुरू हो रहा है, ऐसे में तैयारी भी उसी रफ्तार से की जा रही है.

बिजली, पानी और सड़क पर फोकस

मेले में अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है. सिंचाई विभाग पानी की आपूर्ति संभालेगा, जबकि बिजली विभाग लगातार और सुरक्षित बिजली देगा. लोक निर्माण विभाग सात अस्थायी पुल और संपर्क मार्ग तैयार करेगा. पेयजल के लिए 242 किलोमीटर पाइप लाइन और 85 किलोमीटर सीवर लाइन डाली जा रही है ताकि गंगा और यमुना में गंदा पानी न जाने पाए. मेले में 25 अस्थायी बिजली उपकेंद्र भी बन रहे हैं.

स्वास्थ्य सेवाएं होंगी और मजबूत

श्रद्धालुओं के इलाज के लिए दो 20-20 बेड वाले अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं. इसके अलावा 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी काम करेंगे. आयुर्वेद और होम्योपैथी के कुल 10 केंद्र, एक वेक्टर कंट्रोल यूनिट और 50 एंबुलेंस भी सेवा में रहेंगी. साफ-सफाई और स्ट्रीट लाइट का इंतजाम नगर विकास विभाग कर रहा है. मेले का पूरा क्षेत्र लगभग 800 हेक्टेयर में सात सेक्टरों में बांटा जाएगा और 42 पार्किंग स्पॉट बनाए जा रहे हैं.

सुरक्षा और ट्रैफिक पर नजर

सुरक्षा के लिए 17 थाने, 42 पुलिस चौकियां, दमकल की टीमें, जल पुलिस और निगरानी टावर तैनात होंगे. भीड़ नियंत्रण के लिए 400 एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. मेले तक पहुंचने के लिए 3,800 बसें चलाई जाएंगी. साथ ही टेंट सिटी भी तैयार की जा रही है ताकि भक्तों को रहने में दिक्कत न हो.