Rohini Ghavri ने शेयर किया Chandrashekhar Azad का ऑडियो क्लिप, मायावती के खिलाफ साजिश रचने का आरोप; ₹1 करोड़ का दिया चैलेंज

Chandrashekhar Azad Rohini Ghavri Controversy: (Photo- @DrRohinighavari/X & @BhimArmyChief/X)

Chandrashekhar Azad Rohini Ghavri Controversy: इंदौर (MP) की पीएचडी स्कॉलर और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया के जरिए नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि चंद्रशेखर मायावती और कांशीराम की छवि खराब करने की साजिश रच रहे हैं. रोहिणी ने लिखा कि उन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश की है जिसमें चंद्रशेखर उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं. घावरी ने दावा किया कि इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में चंद्रशेखर खुद बहुजन आंदोलन को कमजोर करने की साजिश की बात स्वीकार कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि अमेरिका में रहने वाले चंद्रशेखर आजाद सोनू अंबेडकर की किताब "कांशीराम साहब की हत्या" बांटकर नई पीढ़ी के मन में उनके प्रति नफरत फैला रहे हैं.

चंद्रशेखर आजाद पर फिर बरसीं डॉ. रोहिणी घावरी

(नोट: ऑडियो में अशब्द भाषा का प्रयोग हो सकता है, स्रोता अपने विवेकानुसार सुनें)

Audio को फेक साबित करने पर 1 करोड़ का ऑफर

डॉ. रोहिणी ने अपनी पोस्ट में एक खुली चुनौती देते हुए कहा कि जो कोई भी यह साबित कर देगा कि यह ऑडियो "AI जनरेटेड या फेक" है, उसे वह एक करोड़ रुपये का इनाम देंगी. उन्होंने लिखा, "कल मैं जो सच सामने लाऊंगी, उसे झूठा साबित करने की कोशिश करो, लेकिन तुम सच को दबा नहीं पाओगे."

रोहिणी घावरी पहले आत्महत्या की दे चुकी हैं धमकी

गौरतलब है कि रोहिणी घावरी ने पहले भी चंद्रशेखर पर यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था. उन्होंने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर आत्महत्या की धमकी भी दी थी. हालांकि, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं.

जानिए कौन हैं रोहिणी घावरी?

डॉ. रोहिणी घावरी मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली हैं और खुद को एक सफाईकर्मी की बेटी बताती हैं. स्विट्जरलैंड से पढ़ाई करने के बाद वह स्वदेश वापस लौट आईं और अब "जन शक्ति मिशन" नामक एक महिला संगठन चलाती हैं. उनका कहना है कि यह संगठन महिलाओं को धोखेबाज और दबंग लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए सशक्त बनाएगा.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. लेटेस्टली डॉट कॉम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है और न ही किसी की छवि खराब करने का इरादा रखता है.