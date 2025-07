महाराष्ट्र: मराठी भाषा विवाद पर गरजे BJP नेता दिनेश लाल यादव, निरहुआ बोले- 'हिम्मत है तो मुझे महाराष्ट्र से निकालकर दिखाओ'

Dinesh Lal Yadav Statement on Marathi Language Row: महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद को लेकर अब भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' (Nirahua) ने एक बड़ा और तीखा बयान दिया है. उन्होंने भाषा के नाम पर राजनीति करने वालों को चेतावनी दी है और एक खुली चुनौती भी दी है.

वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान जब उनसे महाराष्ट्र के भाषा विवाद पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "...देश में कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए. हमारा देश अपनी अलग-अलग भाषाओं और संस्कृतियों के लिए जाना जाता है, और इसी अनेकता में एकता हमारी पहचान है. जो लोग गंदी राजनीति करते हैं, उन्हें इससे बाज आना चाहिए और सावधान रहना चाहिए."

#WATCH | Varanasi, UP: On Maharashtra language row, BJP leader, Dinesh Lal Yadav 'Nirahua' says, "...This should not happen anywhere in the country. This country is renowned for its diverse languages and cultures, yet it maintains unity in the midst of this diversity. People who… pic.twitter.com/R6ioTWAKYo

— ANI (@ANI) July 5, 2025