Bihar Election 2025: मनोज तिवारी ने बिहार में गिनाए विकास कार्य, राहुल गांधी पर लगाया लोगों को भड़काने का आरोप

पटना, 8 नवंबर : बिहार में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) के दूसरे चरण के मतदान से पहले राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. इस बीच दिल्ली से सांसद और बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया है. आईएएनएस से खास बातचीत में मनोज तिवारी ने इंडिया गठबंधन पर तीखा वार किया. उन्होंने कहा, "मैं बिहार की कई जगहों पर घूमा हूं और मैंने आज भी 20 साल पहले के जंगलराज की कहानी सुनी है. तेजस्वी यादव के शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगाने के बाद बिहार की जनता को यकीन हो गया है कि ये लोग बिहार के लिए सही नहीं हैं.

खुद गठबंधन में मौजूद नेता पार्टी छोड़कर एनडीए सरकार में आ रहे हैं. बिहार की जनता को प्रदेश के भविष्य और अपने बच्चों की चिंता है. वे अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए एनडीए सरकार को वोट देंगे, क्योंकि उन्हें पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है. राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जय शाह ने वूमेन क्रिकेट टीम को कितना प्रोत्साहित किया है. वे आज वूमेन क्रिकेट टीम को उतना ही पैसा देते हैं जितना पुरुष क्रिकेट टीम को मिलता है, लेकिन राहुल गांधी को ये क्यों दिखेगा? उनके राज में तो बिहार की टीम खेल ही नहीं पाती थी, लेकिन आज बिहार से वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी निकल रहे हैं. यह भी पढ़ें : Delhi: द्वारका में ‘नो गन्स, नो गैंग्स’ मिशन की सफलता, दो कुख्यात अपराधी गिरफ्तार; पिस्तौल और चोरी की स्कूटी बरामद

मनोज तिवारी ने राहुल गांधी को वैचारिक आतंकवादी बताते हुए कहा कि वे लोगों को भड़काने में लगे हैं. अगर इतना ही माचिस लगाने का शौक है तो पाकिस्तान जाएं, वहां से रोज नए आतंकवादी भेजे जा रहे हैं. बिहार में एनडीए सरकार के राज में हुए विकास पर मनोज तिवारी ने कहा कि बिहार में 360 डिग्री का बदलाव हुआ है. आठ-आठ घंटे के रास्ते अब 20 से 25 मिनट में तय किए जा रहे हैं. आज आरा से छपरा के लिए सीधा रास्ता है, कई हाइवे और ब्रिज बन गए हैं और सड़क किनारे हरियाली है. हर गांव में अस्पताल बन चुके हैं और लोगों को अनाज और बाकी सुविधा भी मिल रही है. इसे विकास नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?

वहीं मनोज तिवारी ने तेजप्रताप यादव के साथ सहानुभूति दिखाते हुए लालू परिवार पर उनके साथ गलत करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पूरे बिहार को तेजप्रताप यादव के साथ सहानुभूति है, क्योंकि जो उनके साथ हुआ, वह गलत था. उनके बयानों की वजह से उनकी इमेज खराब कर दी गई, लेकिन आने वाले समय में वे बिहार के सशक्त बेटे बनेंगे.