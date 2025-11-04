Dinesh Lal Yadav on Khesari Lal Yadav: 'वे बहुत बड़े ज्ञानी बाबा हैं...,' दिनेश लाल यादव ने बिहार विकास को लेकर खेसारी लाल यादव पर कसा तंज

पटना, 4 नवंबर : छपरा विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) पर एक बार फिर भाजपा नेता और अभिनेता दिनेश लाल यादव (Dinesh Lal Yadav) ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बिहार में अब दोबारा जंगल राज नहीं चाहिए. अभिनेता और भाजपा नेता दिनेश लाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "वे बहुत बड़े ज्ञानी बाबा हैं और उनका ज्ञान उन्हीं को मुबारक. हमारा बिहार रफ्तार पकड़ चुका है और बिहार के लोग ये बात जानते हैं कि एनडीए सरकार में बिहार का कितना विकास हुआ है. हमें बिहार को तरक्की की राह पर बढ़ाना है और दोबारा यहां जंगलराज नहीं चाहिए."

बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही लगातार भाजपा नेता दिनेश लाल यादव और राजद उम्मीदवार व भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है. दोनों ही लगातार एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. खेसारी का कहना है कि 20 साल से एनडीए सरकार बिहार पर राज कर रही है लेकिन बिहार में विकास नहीं हुआ. बिहार के युवाओं को रोजी-रोटी के लिए अपने परिवार को छोड़कर राज्य से बाहर जाना पड़ रहा है. यह भी पढ़ें : Bulandshahr: शादी में युवक की शर्मनाक करतूत! थूककर बना रहा था तंदूरी रोटी, बुलंदशहर का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार: VIDEO

उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए सरकार मंदिर बनाने पर फोकस कर रही है, रोजगार देने पर नहीं. 20 साल में बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं लगी है. सिंगर ने बातों ही बातों में अयोध्या में करोड़ों रुपये में बने राम मंदिर पर भी सवाल उठाए थे.इन मुद्दों पर पलटवार करते हुए निरहुआ ने खेसारी लाल यादव को "यदुमुल्ला" तक कह दिया था. उन्होंने कहा कि खेसारी यादव हैं और यादव कृष्णवंशी होते हैं, लेकिन राम का विरोध करने वाला कृष्णवंशी कैसे हो सकता है? ये तो "यदुमुल्ला" हैं. इस पर खेसारी ने कहा था कि राजनीति में आने के बाद निरहुआ हिंदू-मुसलमान की राजनीति करने लगे हैं. क्या मुसलमान भाई हमारे देश का हिस्सा नहीं हैं? खुद निरहुआ ने अपनी फिल्मों में मुसलमान शख्स के किरदारों को निभाया है, तब ये सोच कहां गई थी उनकी? बता दें कि बिहार में 6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव होने वाले हैं, जबकि दूसरे चरण के चुनाव 11 नवंबर को होंगे. चुनाव परिणाम 14 नवंबर को सामने आएंगे.