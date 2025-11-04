Bulandshahr: शादी में युवक की शर्मनाक करतूत! थूककर बना रहा था तंदूरी रोटी, बुलंदशहर का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार: VIDEO
Roti made by spitting in Bulandshahr(Credit-@SachinGuptaUP)

Bulandshahr News: होटल और ढाबों में रोटियों में थूकने की कई घटनाएं लगातार सामने आती है. अब ऐसी ही एक घटना बुलंदशहर (Bulandshahr) जिले से सामने आई है. यहांपर एक शादी में रोटी बनानेवाला थूककर तंदूर में डाल रहा था. इस वीडियो को शादी में मौजूद एक शख्स ने रिकॉर्ड कर लिया. इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. ये घटना बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले अटेरना गांव की बताई जा रही है.

इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @SachinGuptaUP नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. जिसमें युवक की ये शर्मनाक हरकत साफ़ साफ़ देखी जा सकती है. ये भी पढ़े:VIDEO:लखनऊ में शर्मनाक हरकत! दूध में थूकने वाले शख्स का वीडियो आया सामने, सालों से परिसर में करता है बिक्री

थूककर बनाई तंदूरी रोटी 

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार आरोपी की पहचान कस्बा पहासू के पठान टोला निवासी दानिश के रूप में हुई है. दानिश को एक दलित व्यक्ति की बेटी की शादी (Marriage) में खाना बनाने का काम दिया गया था. समारोह में मौजूद एक शख्स ने उसकी इस हरकत को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोगों में आक्रोश फैल गया.

लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया

वीडियो (Video) सामने आने के बाद शादी में मौजूद मेहमानों में हड़कंप मच गया. लोगों ने आरोपी दानिश को पकड़ लिया और उसे मौके पर ही पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस (Police) ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी .

 