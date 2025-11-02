Navneet Rana Receives Death Threat: पूर्व सांसद नवनीत राणा को आठ दिनों में दूसरी बार मिली बम से उड़ाने की धमकी

मुंबई, 2 नवंबर : भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक और पूर्व सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) को जान से मारने की धमकी मिली है. उन्हें यह धमकी हैदराबाद (Hyderabad) के जावेद नाम के व्यक्ति ने दी है. भाजपा नेता के निजी सहायक (पीए) ने रविवार को राजापेठ पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई है.

भाजपा नेता नवनीत राणा को आठ दिनों में दूसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है. पत्र के जरिए नवनीत राणा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. इस पत्र के आधार पर नवनीत राणा के पीए मंगेश कोकाटे ने शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने नवनीत राणा के आवास पर जाकर उक्त पत्र की जांच की है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. यह भी पढ़ें : Lucknow Shocker: उल्टी का ड्रामा कर लूटती थीं महिलाओं की चेन, 6 महिलाओं ने मिलकर बनाया था गैंग; लखनऊ पुलिस ने किया गिरफ्तार

नवनीत राणा के पीए मंगेश कोकाटे ने आईएएनएस को बताया, "आठ दिन में दूसरी बार नवनीत राणा को पत्र आया है. हैदराबाद का एक युवक है, जो अपना नाम कभी जावेद तो कभी इकबाल बताता है. वह पत्र के जरिए हर बार बम से उड़ाने की धमकी देता है. हमें यह लेटर तीसरी बार आया है. कुछ साल पहले भी इस तरह का पत्र आया था. शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने हैदराबाद जाकर भी कार्रवाई की थी.

उन्होंने बताया, "आठ दिन पहले हमें जो पत्र प्राप्त हुआ था, उसमें लिखा था कि तुम्हारी पुलिस मेरा क्या बिगाड़ पाई है? पिछले कुछ महीनों से मैं तुम्हारे पीछे हूं और आने वाले कुछ दिनों में मैं तुम्हें बम से उड़ाने वाला हूं. पत्र में बहुत गंदी-गंदी बातें लिखी गई हैं, जिन्हें मैं बता नहीं सकता हूं." उन्होंने बताया, "हमने धमकी भरे पत्र की शिकायत पुलिस से की है. हमने राजापेठ पुलिस स्टेशन, अमरावती में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है. पुलिस के अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया है और उन्होंने इस मामले में तुरंत सख्त कार्रवाई करने की बात कही है."