Amravati Shocker: पुलिस को देखते ही शख्स ने किया खुद पर हमला, चाकू से काट दिया अपना गला, अमरावती की घटना से मची खलबली

Amravati News: महाराष्ट्र (Maharashtra)के अमरावती (Amravati) जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है.नागपुर गेट पुलिस स्टेशन (Nagpur Gate Police Station) क्षेत्र में एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने पुलिस को देखते ही खुद का गला काट लिया.इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.फिलहाल उसका इलाज जारी है.यह सनसनीखेज मामला सोमवार सुबह यास्मिन नगर इलाके में सामने आया.

अचानक हुई इस घटना से पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, खून से लथपथ व्यक्ति को देखकर पुलिसकर्मी भी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए.ये भी पढ़े:Amravati Land Dispute: अमरावती में ज़मीन विवाद को लेकर महिला की बेरहमी से पिटाई, बरसाए लात-घूंसे और डंडे, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज; VIDEO

कौन है घायल व्यक्ति?

घायल व्यक्ति की पहचान शेख अकील शेख गफूर के रूप में हुई है, उम्र करीब 55 वर्ष, वह यास्मिन नगर, गली नंबर-2 का निवासी बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे क्राइम ब्रांच (Crime Branch) के कर्मचारी मंगेश लोखंडे और सतीश देशमुख अवैध शराब कारोबार (Illegal Liquor Business) से जुड़े एक मामले में शेख अकील के घर कार्रवाई के लिए पहुंचे थे. पुलिस के घर में प्रवेश करते ही अकील ने विरोध शुरू कर दिया.पुलिस जब उसे समझाने का प्रयास कर रही थी, तभी अचानक शेख अकील ने एक धारदार हथियार से अपने ही गले पर वार कर लिया. देखते ही देखते वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा. घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.

पुलिस मारपीट का आरोप

घटना के बाद शेख अकील के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका दावा है कि अकील ने पिछले तीन महीनों से अवैध शराब का कारोबार बंद कर दिया था और अब वह ऑटो-रिक्शा (Auto Rickshaw) चलाकर अपना गुजारा कर रहा था.परिजनों का कहना है कि पुलिस ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट (Beating) की, जिससे मानसिक दबाव में आकर उसने यह कदम उठाया. उन्होंने संबंधित पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई (Strict Action) की मांग की है.

पहले से दर्ज हैं कई केस

वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार, शेख अकील के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले (Multiple Criminal Cases) दर्ज हैं. पुलिस को संदेह था कि वह अब भी घर से अवैध शराब का धंधा चला रहा है. इसी सूचना के आधार पर टीम छापा मारने पहुंची थी.पुलिस का दावा है कि कार्रवाई की आशंका से घबराकर अकील ने खुद को नुकसान पहुंचाया.

हालत स्थिर, बयान दर्ज नहीं

फिलहाल शेख अकील बेहोश (Unconscious) होने के कारण उसका बयान दर्ज नहीं किया जा सका है. डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत स्थिर (Condition Stable) बनी हुई है. पुलिस पूरे मामले की जांच (Investigation) कर रही है.