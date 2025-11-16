Mayawati BSP Allegations: बिहार चुनाव के नतीजों पर मायावती का बड़ा आरोप, बोलीं- इलेक्शन पूरी तरह निष्पक्ष होता, तो BSP जीतती कई सीटें

Photo- @Mayawati /X

Mayawati BSP Allegations: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने दावा किया कि अगर चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और बिना दबाव के होते तो BSP को सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई सीटों पर जीत मिल सकती थी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए मायावती ने पार्टी उम्मीदवार सतीश कुमार सिंह यादव को रामगढ़ सीट पर मिली जीत के लिए बधाई भी दी.

ये भी पढें: Nagpur Bus Fire: नागपुर उमरेड रोड पर चलती बस में लगी आग, समय रहते नीचे उतरने से बाल बाल बची यात्रियों की जान: VIDEO

मायावती का बड़ा आरोप

बिहार विधानसभा के अभी हाल ही में सम्पन्न हुये आमचुनाव में कैमूर ज़िले की रामगढ़ विधानसभा सीट (संख्या 203) पर बी.एस.पी. के उम्मीदवार श्री सतीश कुमार सिंह यादव को जीत दिलाने के लिये पार्टी के सभी लोगों को बधाई तथा उनका पूरे तहेदिल से आभार प्रकट। हालाँकि वोटों की गिनती बार-बार कराने… — Mayawati (@Mayawati) November 16, 2025

BSP को जीत से रोकने की साजिश का आरोप

मायावती ने कहा कि प्रशासन और विपक्ष, दोनों ने मिलकर BSP उम्मीदवार को हराने की पूरी कोशिश की. उन्होंने आरोप लगाया कि वोटों की दोबारा गिनती के नाम पर पार्टी को पीछे धकेलने की साज़िश रची गई. लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने अंतिम पल तक डटकर मुकाबला किया और पूरा खेल बिगाड़ दिया. उन्होंने कहा कि रामगढ़ सीट पर मिली जीत कार्यकर्ताओं की हिम्मत और एकजुटता का नतीजा है.

कड़ा मुकाबला पर नतीजे निराशाजनक

मायावती ने बताया कि बिहार के इस इलाके में BSP उम्मीदवारों ने कई सीटों पर जोरदार टक्कर दी, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके. उनके अनुसार, पार्टी को मिले फीडबैक में साफ कहा गया कि मतदान में गड़बड़ी या दबाव न होता तो परिणाम पूरी तरह अलग हो सकते थे. मायावती का कहना है कि मतगणना प्रक्रिया पर भी कई सवाल उठते हैं.

'घबराने या निराश होने की जरूरत नहीं'

पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को हिम्मत देते हुए कहा कि इन नतीजों से घबराने या निराश होने की जरूरत नहीं है. बल्कि अब पार्टी को और मजबूती और तैयारी के साथ मैदान में उतरना होगा. उन्होंने कहा कि BSP की लड़ाई लंबी है और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ने पर बेहतर परिणाम जरूर मिलेंगे.

NDA की बड़ी जीत पर भी साधा निशाना

मायावती के आरोप ऐसे समय आए हैं जब बिहार में NDA ने भारी जीत दर्ज की है. BJP और JDU दोनों ने 85 फीसदी से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ 101-101 सीटों में से बड़ी संख्या में जीत हासिल की है. जबकि महागठबंधन का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है.