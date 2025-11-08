Prashant Kishor on Rahul Gandhi: राहुल गांधी को प्रशांत किशोर का जवाब, बिहार में वोट चोरी का मुद्दा कभी नहीं था
Rahul Gandhi targeted PM Modi (Credit-@PTI_News)

सुपौल, 8 नवंबर : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के वोट चोरी बयान पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने जोरदार पलटवार किया. उन्होंने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि बिहार में वोट चोरी का मुद्दा कभी था ही नहीं, बस भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया. प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर दिल्ली में कुछ हुआ तो चुनाव आयोग जाइए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, लेकिन राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि कोई भी मतदाता ऐसा मिला है जो यह कहे कि उसका वोट कट गया है.

उन्होंने कहा कि बिहार के लोग जानते हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं. राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता को इससे कोई सरोकार नहीं है. जन सुराज के संस्थापक ने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और लोग जानना चाहते हैं कि शिक्षा कब सुधरेगी, रोजगार के अवसर कब बढ़ेंगे और बिहार की स्थिति कब बेहतर होगी. वोट चोरी का इससे क्या लेना-देना है? क्या बिहार में किसी ने सड़क पर कहा है कि 'मेरा वोट कट गया'? जब किसी के वोट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो वोट चोरी का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? यह भी पढ़ें : Uttarakhand: आंदोलनकारी और उनके आश्रितों की बढ़ेगी पेंशन, सीएम धामी ने की 7 बड़ी घोषणाएं

पहले चरण के मतदान को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि पत्रकार से लेकर बड़े-बड़े राजनीतिक विश्लेषक दावा कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि बिहार में क्या होने वाला है, लेकिन किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि बिहार में देश के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज्यादा मतदान होगा. जनसुराज मतदान से पहले दावा कर रहा था कि बदलाव के लिए जनता वोट करेगी और जनता ने वोट किया है. इस बार बिहार में बदलाव होगा, इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए.

मुस्लिम मतदाताओं का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि हम मुसलमानों से बस यही कहना चाहेंगे कि आप बरसों से भाजपा के डर से वोट देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा न करें, इस्लाम के बताए रास्ते पर चलें. दूसरी पार्टियों की ओर से जनता से कहा जा रहा है कि भाजपा से डरें और अपना वोट महागठबंधन को दें प्रशांत किशोर ने मुस्लिम मतदाताओं से अपील की है कि भाजपा से डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह से डरो और सच्चाई व न्याय के साथ खड़े रहो. अपने बच्चों के साथ खड़े रहो और उन लोगों के साथ मत खड़े रहो जिन्होंने भाजपा के डर से तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद की है.