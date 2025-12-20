बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सास विद्यावती देवी का निधन, अंतिम संस्कार पटना के बांस घाट पर; मुख्यमंत्री और परिवार के अन्य लोग रहे मौजूद

(Photo Credits FB)

Nitish Kumar’s Mother-in-Law Passes Away: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सास विद्यावती देवी का बीमारी के चलते निधन हो गया. वे लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थीं और पिछले दो महीनों से आईजीआईएमएस (IGIMS) अस्पताल में भर्ती थीं.डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी में थी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अक्सर अस्पताल जाकर उनकी सेहत का हाल-चाल लेते थे. लेकिन विद्यावती देवी की शुक्रवार शाम को तबियत बिगड़ने पर करीब 6:40 बजे अस्पताल में निधन हो गया

बांस घाट पर अंतिम संस्कार

निधन के बाद शनिवार सुबह उनका अंतिम संस्कार पटना के बांस घाट पर किया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार के साथ मौजूद रहे. इसके अलावा बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे. यह भी पढ़े: Satish Shah Passes Away: नहीं रहे अपनी कॉमिक टाइमिंग से सबको गुदगुदाने वाले सतीश शाह, किडनी फेल होने से हुआ निधन

सीएम अंतिम संस्कार के दौरान भावुक दिखे

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंतिम संस्कार के दौरान बेहद भावुक नजर आए और उन्होंने अपनी सासू मां को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. वहीं, उनके बेटे निशांत कुमार भी नानी के अंतिम संस्कार के दौरान भावुक दिखाई दिए.