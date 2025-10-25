Satish Shah Passes Away: नहीं रहे अपनी कॉमिक टाइमिंग से सबको गुदगुदाने वाले सतीश शाह, किडनी फेल होने से हुआ निधन

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर : कॉमेडी फिल्म में अपने रोल से सबको गुदगुदाने वाले एक्टर सतीश शाह (Satish Shah) का निधन हो गया है. निधन की खबर से फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ पड़ी है. भारतीय निर्माता अशोक पंडित (Ashok Pandit) ने एक्टर के निधन की पुष्टि की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्टर के निधन की जानकारी देते हुए भावुक पोस्ट डाला है. भारतीय निर्माता अशोक पंडित ने सतीश रविलाल शाह की फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है और लिखा है, "आपको यह बताते हुए दुख और आश्चर्य हो रहा है कि हमारे प्रिय मित्र और एक बेहतरीन अभिनेता सतीश शाह का कुछ घंटे पहले किडनी फेल होने के कारण निधन हो गया. उन्हें हिंदुजा अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली. हमारे उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है." अशोक पंडित ने एक्टर के घर का पता भी सोशल मीडिया पर डाला है.

सतीश शाह का जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था. वह टीवी और सिनेमा का हंसाने और गुदगुदाने वाला चेहरा थे. उन्होंने अपनी बेमिसाल एक्टिंग के दम पर अलग पहचान बनाई. उन्होंने टीवी पर छोटा रोल हो या पर्दे पर बड़ा रोल, दोनों को पूरे मन से निभाया है. शाह ने अपने करियर की शुरुआत 1970 में फिल्म 'भगवान परशुराम" से की थी, लेकिन ये फिल्म एक्टर को पहचान नहीं दिला पाई. फिर उन्हें साल 1978 में आई अरविंद देसाई की फिल्म 'अजीब दास्तान' में देखा गया. इस फिल्म में एक्टर का रोल छोटा था, जिसके बाद उन्हें 1983 की फिल्म 'जाने भी दो यारों' में देखा गया और ये फिल्म उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी. यह भी पढ़ें : Maharashtra Doctor Suicide Case: डॉक्टर सुसाइड केस में भाजपा विधायक राम कदम ने कांग्रेस पर लगाया घटिया राजनीति करने का आरोप

आखिरी बार सतीश शाह को फिल्म 'हमशक्ल' में देखा गया था, जो 2014 में रिलीज हुई थी. फिल्म में सैफ अली खान, रितेश देशमुख और राम कपूर जैसे स्टार्स लीड रोल में थे. इसी फिल्म में एक्टर ने छोटा सा साइड रोल किया था. इस फिल्म का निर्देशन साजिद खान ने किया था और फिल्म पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. पर्सनल लाइफ में सतीश शाह बहुत सिंपल इंसान थे. उन्हें पार्टियों में जाना पसंद नहीं था और वह घर का खाना ज्यादा पसंद करते थे. एक इंटरव्यू में एक्टर ने खुलासा किया था कि "मैं उन कुछ लोगों में से एक हूं जिन्हें घर का बना खाना पसंद है और मेरे घर का खाना किसी भी पार्टी के खाने जितना अच्छा होता है."