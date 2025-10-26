Veteran Actor Satish Shah Death: एक्टर सतीश शाह को नम आंखों से दी गई आखिरी विदाई, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के दिग्गजों समेत उद्धव ठाकरे ने दी श्रद्धांजलि
Veteran Actor Satish Shah Passes Away: भारतीय फिल्म और टेलीविजन जगत के एक जाने-माने चेहरे, वेटरन एक्टर सतीश शाह अब हमारे बीच नहीं रहे. शनिवार को 74 साल की उम्र में किडनी की समस्याओं के चलते उनका निधन हो गया. रविवार को मुंबई स्थित उनके आवास पर इंडस्ट्री के तमाम बड़े चेहरों ने उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दी.

सतीश शाह को उनके आइकॉनिक कॉमेडी किरदारों, खासकर 'ये जो है जिंदगी' और 'साराभाई वर्सेज साराभाई' में इंद्रवदन साराभाई के रोल के लिए हमेशा याद किया जाएगा.

शोक में डूबी टीवी और फिल्म इंडस्ट्री

सतीश शाह के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर सितारों का तांता लग गया. 'साराभाई वर्सेज साराभाई' की टीम से उनकी पत्नी का किरदार निभाने वाली रत्ना पाठक शाह, राजेश कुमार, सुमीत राघवन, देवेन भोजानी, और प्रोड्यूसर जमनादास मजेठिया (JD) समेत कई लोग मौजूद थे.

 

उनके अलावा, 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' फेम दिलीप जोशी, रूपा गांगुली, जॉनी लीवर, आंजजन श्रीवास्तव, जैकी श्रॉफ, फिल्ममेकर कुणाल कोहली और अशोक पंडित जैसे कई कलाकार भी उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे.

 

राजनीतिक जगत से भी, शिवसेना (UBT) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी दिवंगत अभिनेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए.

एक युग का अंत: कॉमेडी के किंग थे सतीश शाह

फिल्ममेकर अशोक पंडित ने NDTV को सतीश शाह के निधन की खबर की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि किडनी फेलियर के कारण शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे उनका देहांत हो गया.

 

सतीश शाह अपने पीछे अपनी पत्नी, डिज़ाइनर मधु शाह को छोड़ गए हैं.

सतीश शाह ने 1978 में 'अरविंद देसाई की अजीब दास्तान' से फिल्मों में कदम रखा था. उन्हें 1983 की सटायर फिल्म 'जाने भी दो यारो' में म्युनिसिपल कमिश्नर डी'मेलो के रोल से बड़ी पहचान मिली. उन्होंने अपने करियर में 250 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें 'हम साथ साथ हैं', 'कल हो ना हो', 'मुझसे शादी करोगी', और 'ओम शांति ओम' जैसी फिल्में शामिल हैं.

 

हालांकि, टीवी पर उन्हें 1984 के सिटकॉम 'ये जो है जिंदगी' से घर-घर में पहचान मिली. इसमें उन्होंने हर एपिसोड में एक नया किरदार निभाया था. बाद में 'साराभाई वर्सेज साराभाई' में इंद्रवदन साराभाई के रूप में उनकी और रत्ना पाठक शाह की जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा. उन्होंने 'कॉमेडी सर्कस' जैसे रियलिटी शो में जज की भूमिका भी निभाई थी.

उनका आखिरी फिल्मी प्रदर्शन 2014 में 'हमशक्ल्स' में था. सतीश शाह अपनी शानदार कॉमेडी और हर किरदार में ढल जाने की काबिलियत के लिए हमेशा याद किए जाएँगे. हिंदी सिनेमा और टीवी जगत को यह एक बहुत बड़ा नुकसान है.

 