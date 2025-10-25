VIDEO: जाने-माने अभिनेता Satish Shah का निधन, किडनी फेल होने के कारण अस्पताल में मौत; 26 अक्टूबर को होगा अंतिम संस्कार

Actor Satish Shah Passes Away: बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से एक और दुखद खबर सामने आई है. आज दोपहर को जाने-माने अभिनेता सतीश शाह का 74 साल की उम्र में किडनी फेल (Kidney Failure) होने से निधन हो गया. बताया जा रहा है कि शुक्रवार को घर पर उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दादर के हिंदुजा अस्पताल (Hinduja Hospital, Dadar) ले जाया गया. यहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. 

सतीश शाह का अंतिम संस्कार (Satish Shah's Funeral) 26 अक्टूबर को होगा और उनका पार्थिव शरीर फिलहाल अस्पताल में रखा गया है.

जाने-माने अभिनेता सतीश शाह का निधन

सतीश शाह का फिल्मी करियर

सतीश शाह फिल्म और टीवी इंडस्ट्री (TV Industry) से लंबे समय से जुड़े रहे और अपने हास्य अभिनय के लिए जाने जाते थे. उन्हें टीवी शो 'साराभाई वर्सेस साराभाई (Sarabhai vs Sarabhai)' में इंद्रवदन साराभाई, जिन्हें इंदु के नाम से भी जाना जाता है, की भूमिका के लिए खास तौर पर याद किया जाता है. उनकी कॉमिक टाइमिंग और अभिनय कौशल को दर्शकों ने खूब सराहा था.

उन्होंने "भगवान परशुराम", "अरविंद देसाई की अजीब दास्तान", "गमन", "उमराव जान", "शक्ति", "जाने भी दो यारों" और "विक्रम बेताल" जैसी कई फिल्मों में भी काम किया.

कोविड-19 से भी लड़ाई लड़ी

सतीश शाह का जन्म गुजरात के मांडवी (Mandvi, Gujarat) में हुआ था. उन्होंने जेवियर कॉलेज (Xavier College) से अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान से ट्रेनिंग लिया. 1972 में उन्होंने डिजाइनर मधु शाह (Designer Madhu Shah) से विवाह किया. कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने कोविड-19 (COVID-19) से भी लड़ाई लड़ी, लेकिन हाल ही में उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनका निधन हो गया.

हमेशा याद आएंगे सतीश शाह

सतीश शाह के आकस्मिक निधन की खबर से इंडस्ट्री और उनके प्रशंसक गहरे शोक में डूब गए हैं. उनके एक करीबी दोस्त ने पुष्टि की है कि पूरा परिवार और इंडस्ट्री उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रही है. सतीश का निधन बॉलीवुड और टेलीविजन के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा.

'साराभाई वर्सेस साराभाई' में उनके अभिनय और किरदार की यादें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी.