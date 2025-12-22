सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक का शाहरुख की IPL टीम KKR में चयन, पिता ने खुशी में गांव में भोज कर गरीबों में चादरें बांटी; देखें VIDEO

(Photo Credits Sach Talks)

बिहार के पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) के बेटे सार्थक का शाहरुख की IPL टीम KKR में चयन हुआ है. बेटे के चयन के बाद पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजन दोनों बेहद खुश हैं. उन्होंने बेटे की सफलता का जश्न अपने गांव में भोज का आयोजन करके मनाया, जिसमें लोगों को खाना खिलाने के साथ ही कंबल भी बांटे गए.

भोज के साथ गरीबों को बाटें कंबल

दरअसल, बेटे का IPL में चयन होने के बाद रविवार को जब यादव अपने पैतृक गांव खुर्दा पहुंचे, तो उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया. इस अवसर पर सांसद ने भोज का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया.

पप्पू यादव ने गांव में भोज कर गरीबों में चादरें बांटी

पप्पू यादव ने बेटे को लेकर क्या कहा

बेटे को लेकर पप्पू यादव ने कहा, "जब बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और उसकी पहचान खुद उसके कार्यों की वजह से हो, तो एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती.

30 लाख रुपये के बेस प्राइस में KKR ने ख़रीदा

बात दें कि आईपीएल मिनी ऑक्शन में केकेआर ने लोकसभा सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन को 30 लाख रुपये के बेस प्राइस में खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया है। सार्थक अब शाहरुख खान की टीम की ओर से आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे. उन्होंने अब तक दो फर्स्ट क्लास मैच और 5 टी20 मैच खेले हैं.