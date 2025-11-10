महागठबंधन या NDA? बिहार में दूसरे चरण के लिए 122 सीटों पर 11 नवंबर को चुनाव, 1,302 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला

(Photo : X)

Bihar Assembly Election 2025: बिहार में पहले चरण के चुनाव के बाद दूसरे चरण के लिए मतदान मंगलवार, 11 नवंबर को होगा। इस चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी. चुनावी मैदान में कुल 1,302 उम्मीदवार हैं, जिनमें 1,165 पुरुष, 136 महिलाएँ और एक तृतीय लिंग उम्मीदवार शामिल हैं. मतदान के लिए इस चरण में 3.7 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालने के पात्र हैं, जिनमें 1.95 करोड़ पुरुष और 1.74 करोड़ महिलाएँ शामिल हैं। मतदान के बाद 14 नवंबर को मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे।

महागठबंधन और NDA का दावा

चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज है। जहां NDA बिहार में अपनी जीत का दावा कर रही है, वहीं महागठबंधन के नेता, विशेषकर RJD नेता तेजस्वी यादव, जीत का दावा कर रहे हैं. तेजस्वी यादव का कहना है कि NDA की सरकार बिहार में विकास नहीं कर सकी, इसलिए राज्य में बदलाव जरूरी है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है. यह भी पढ़े: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा- विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं

पहले चरण का मतदान

पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ था। इस चरण में लगभग 65.08 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। समस्तीपुर जिले में सबसे अधिक 71.74 प्रतिशत, जबकि राजधानी पटना में सबसे कम 59.02 प्रतिशत मतदान रिकॉर्ड किया गया.पहले चरण के मतदान और परिणाम के आंकड़ों को देखते हुए दूसरे चरण की राजनीतिक रणनीतियाँ तैयार की जा रही हैं.

बिहार की कुल सीटें और वर्तमान सरकार

बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है. वर्तमान में राज्य में NDA की सरकार है, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं.