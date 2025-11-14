Bihar Election Results 2025: बिहार में शुरुआती रुझानों में महागठबंधन को बड़ा झटका, NDA को पूर्ण बहुमत!

(Photo Credits ANI)

Bihar Election Results 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद वोटों की गिनती सुबह से ही जारी है. सुबह 11 बजे तक के शुरुआती रुझानों में महागठबंधन को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, वहीं NDA को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है. प्रदेश में NDA सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है.

NDA को सबसे ज्यादा सीटें

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, JDU लगभग 82 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि BJP लगभग 77 सीटों पर है। लोक जनशक्ति पार्टी (Ram Vilas) को 21 सीटें मिल रही हैं। इस तरह NDA की कुल सीटें लगभग 180 तक पहुंच रही हैं. यह भी पढ़े: Bihar Election Results 2025: बिहार में वोटों की गिनती जारी, शुरुआती रूझान में NDA आगे, महागठबंधन पीछे

महागठबंधन में RJD को 35 सीटें

महागठबंधन में RJD 25 सीटों पर चल रही है, जबकि कांग्रेस को 7 सीटें मिल रही हैं.शुरुआती वोट गिनती के रुझानों के अनुसार बिहार में NDA की सरकार बनने की संभावना प्रबल लग रही है. Exit polls के परिणाम भी इसी तरह के आंकड़े बता रहे थे.

महागठबंधन के नेताओं की प्रतिक्रिया

हालांकि महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि ये केवल शुरुआती रुझान हैं और आगे परिणाम बदल सकते हैं. इसलिए NDA को अभी अत्यधिक उत्साहित होने की जरूरत नहीं है. इस बार चुनाव दो चरणों में हुआ और 243 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटें जरूरी हैं.