Bihar Elections 2025 Live Stream: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहां जानें मतदान से जुड़ी तारीखों का लाइव अपडेट

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) की की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है. आयोग की ओर से एक के बाद एक चुनाव से जुड़ी अहम जानकारियाँ साझा की जा रही हैं. इससे पहले आयोग ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर जानकारी दी थी कि आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा.

फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव से जुड़ी जानकारी क्रमवार दी जा रही है. यदि आप बिहार चुनाव से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहें. यह भी पढ़े: BREAKING: आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान, शाम 4 बजे EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लागू होगी आचार संहिता

यहां देखें EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव

पिछली बार तीन चरण में मतदान हुए थे

2020 में बिहार विधानसभा चुनाव तीन चरणों में हुए थे. पहले चरण में 28 अक्टूबर 2020 को 71 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, जबकि दूसरे चरण में 3 नवंबर को 94 सीट और तीसरे चरण में 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। मतगणना 10 नवंबर को हुई थी.

वर्तमान में बिहार में NDA की सरकार

बता दें कि वर्तमान में बिहार में एनडीए (NDA) की सरकार है और मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार कार्यरत हैं.