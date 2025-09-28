पीएम मोदी 29 सितंबर को दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगेः वीरेंद्र सचदेवा

नई दिल्ली, 28 सितंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे. भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा (Virendra Sachdeva) ने रविवार को एक प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी. सचदेवा ने कहा कि 29 सितंबर का दिन हमारे लिए विशेष है. दिल्ली भाजपा का इतिहास गौरवशाली रहा है, जो जनसंघ के समय से चला आ रहा है. उस दौर से दिल्ली का संगठन बेहद मजबूत माना जाता रहा है. हालांकि, लंबे समय तक दिल्ली भाजपा का कोई स्थायी कार्यालय नहीं था और समय-समय पर विभिन्न स्थानों से इसका संचालन होता रहा.

उन्होंने आगे कहा कि हमें गर्व है कि हमारे पास ऐसा केंद्रीय नेतृत्व है, जिसके मार्गदर्शन में यह संभव हुआ. मैं उन सभी पुराने कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं, जिन्होंने इस पार्टी के लिए अपना जीवन समर्पित किया. अब दिल्ली भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को उनका स्थायी कार्यालय मिल गया है. यह नया कार्यालय दिल्ली भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो संगठन को और मजबूती प्रदान करेगा. वीरेंद्र सचदेवा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 29 सितंबर को दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे. पार्टी कार्यालय केवल एक कार्यालय नहीं, बल्कि संस्कार केंद्र है जहां कार्यकर्ताओं का संस्कार पोषण होता है. प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कार्यालय उद्घाटन के पल के साक्षी होंगे. यह भी पढ़ें : मिथुन मन्हास बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, एजीएम में नए पदाधिकारियों के नामों पर अंतिम मुहर

उन्होंने कहा, दिल्ली भाजपा के सफर में चुनौतियां भी थी, संघर्ष भी था लेकिन कार्यकर्ताओं की इच्छाशक्ति का परिणाम है कि जो हमने सपना देखा और वह साकार हो रहा है. पीएम मोदी के मन की बात को लेकर उन्होंने कहा कि स्वदेशी के संकल्प के साथ हम अपने त्योहारों की रौनक को कई गुना बढ़ा सकते हैं. वोकल फॉर लोकल को खरीदारी का मंत्र बनाइए. पीएम मोदी के विचार सचमुच प्रेरणादायक हैं. उन्होंने हमें याद दिलाया कि जब हम अपने त्योहारों में स्थानीय उत्पादों को अपनाते हैं तो न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है, बल्कि लाखों कारीगरों और छोटे उद्यमियों को भी प्रोत्साहन मिलता है. स्वदेशी को अपनाकर हम आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं.