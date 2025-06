उद्धाटन के बाद चिनाब ब्रिज पर PM मोदी ने लहराया तिरंगा, VIDEO में देखें इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना

जम्मू और कश्मीर, भारत - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब ब्रिज का उद्घाटन कर एक ऐतिहासिक पल को अंजाम दिया है. इस शानदार मौके पर प्रधानमंत्री ने हाथ में तिरंगा लेकर ब्रिज पर चहलकदमी की, जिसकी तस्वीरें देशभर में वायरल हो रही हैं. यह ब्रिज सामरिक रूप से महत्वपूर्ण उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL) परियोजना का एक अहम हिस्सा है, जो कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से हर मौसम में जोड़ेगा.

इस ऐतिहासिक उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ इस परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की. उन्होंने इस विशाल पुल के निर्माण में शामिल इंजीनियरों और श्रमिकों से भी बातचीत कर उनके अथक प्रयासों की सराहना की.

एफिल टॉवर से भी ऊंचा है यह ब्रिज

चिनाब नदी पर बना यह इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना, फ्रांस के एफिल टॉवर से भी 35 मीटर ऊंचा है. इसकी नदी तल से ऊंचाई 359 मीटर (लगभग 1,178 फीट) और लंबाई 1,315 मीटर है. इस पुल को बनाने में लगभग 28,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह -40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान और तेज भूकंप के झटकों को भी झेल सकता है. यह ब्रिज 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं का भी सामना करने में सक्षम है.

