PM Modi Birthday: बोधगया में पीएम मोदी के जन्मदिन पर एमएसएमई महासम्मेलन, जीतन राम मांझी करेंगे उद्घाटन

गयाजी, 16 सितंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के 75वें जन्मदिन पर गयाजी में होने वाले 'पीएम विश्वकर्मा एवं नेशनल एससी-एसटी हब महासम्मेलन-2025'(PM Vishwakarma and National SC-ST Hub Mahasammelan-2025) में पूरे बिहार से हजारों लाभार्थी जुटेंगे. केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी इसका उद्घाटन करेंगे. यह आयोजन बोधगया के अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में होगा, जिसकी शुरुआत 2023 में पीएम के जन्मदिन पर हुई थी. मांझी ने बताया कि यह सम्मेलन कारीगरों, छोटे उद्यमियों, और एससी-एसटी समुदाय के युवाओं को सशक्त बनाने का मंच बनेगा. उन्होंने कहा, "गया में आज तक एमएसएमई का ऐसा बड़ा आयोजन नहीं हुआ. बिहार से लाभार्थी इकट्ठा होकर योजना की प्रगति साझा करेंगे. पीएम विश्वकर्मा योजना से 18 पारंपरिक कला को बढ़ावा मिलेगा, सर्टिफिकेट, लोन और टूलकिट वितरण होगा. नेशनल एससी-एसटी हब से आर्थिक सशक्तीकरण और रोजगार सृजन होगा." मंत्रालय के अनुसार, योजना से अब तक लाखों लाभार्थी जुड़े हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है.

मांझी ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर उत्साह जताते हुए कहा, "पीएम मोदी का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाएंगे. जब से उन्होंने अपनी मां की अर्थी का कंधा दिया, तब से एक दिन की छुट्टी नहीं ली. वे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, अंतरिक्ष और चंद्रमा पर वैज्ञानिक पहुंचे और भारत दुनिया में नाम कमा रहा. हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वे 100 वर्ष जिएं. पीएम मोदी के वादों को हर हाल में पूरा कर रहे हैं. उनकी लोकप्रियता देश-दुनिया में बढ़ रही. दिल से शुभकामनाएं."

उन्होंने तेजस्वी यादव के बीजेपी के दो गुजराती द्वारा नीतीश कुमार को हाईजैक करने वाले बयान पर निशाना साधा. मांझी ने कहा, "यह लोग गलत-गलत बयानबाजी करते रहते हैं. महागठबंधन के लोगों ने राहुल गांधी के हाथ में बेच दिया है. तेजस्वी उनके साथ घूम रहे थे, जब उन्हें राहुल गांधी ने सीएम चेहरा नहीं बताया तो वह अब अकेले यात्रा पर निकल गए हैं."