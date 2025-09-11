Mumbai: अरब सागर में बम विस्फोट की धमकी से मचा हड़कंप, मुंबई पुलिस ने तटीय सुरक्षा बढ़ाई

(Photo Credits Wikimedia Commons)

Arabian Sea Bomb Explosion: मुंबई सहित देश के कई शहरों में लगातार बम धमकियों के कॉल्स से दहशत का माहौल है. इसी कड़ी में एक अज्ञात व्यक्ति ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल कर अरब सागर में बम विस्फोट की धमकी दी, जिसके बाद मुंबई में हड़कंप मच गया.

तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा बढ़ाई गई

मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सख्त कर दिया है. स्थानीय पुलिस के साथ-साथ तटीय सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से एक व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है, ताकि कॉलर का पता लगाया जा सके. यह भी पढ़े: Mumbai Bomb Threat: मुंबई को 400 किलो RDX से दहलाने की धमकी देने वाला शख्स नोएडा से गिरफ्तार

कॉलर की पहचान में जुटी मुंबई पुलिस

वर्तमान में पुलिस इस धमकी की सत्यता की जांच कर रही है और कॉलर की पहचान के लिए साइबर और तकनीकी टीमों की मदद ली जा रही है। यह पिछले कुछ हफ्तों में प्राप्त दूसरी बड़ी धमकी भरी कॉल है, जिसने आपातकालीन हेल्पलाइन के दुरुपयोग को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.