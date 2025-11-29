ऑपरेशन सागर बंधु: मुश्किल दौर में श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है भारत, रेस्क्यू टीम के साथ फिर से राहत सामग्री भेजी

नई दिल्ली, 29 नवंबर : श्रीलंका में तूफान दितवाह से भारी तबाही मची है. इसे देखते हुए, भारत की तरफ से ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को लगातार मदद भेजी जा रही है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी है कि भारत ने हवाई और समुद्र मार्ग के जरिए फिर से 27 टन की मदद भेजी है. वहीं राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं. नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ने शनिवार को तूफान दितवाह के बाद राहत और बचाव के कामों में मदद के लिए 'ऑपरेशन सागर बंधु' के तहत श्रीलंका में दो खास रेस्क्यू टीमें भेजीं. 80 ट्रेंड रेस्क्यूअर और चार कुत्तों वाली ये टीमें सुबह 4:06 बजे हिंडन एयरबेस से इंडियन एयर फोर्स के आईएल-76 एयरक्राफ्ट से रवाना हुईं.

इस टुकड़ी को 8वीं बटालियन के कमांडेंट पी.के. तिवारी लीड कर रहे हैं. इससे पहले भारतीय वायु सेना का एक सी-130जे विमान भी कोलंबो में उतरा. इसमें लगभग 12 टन मानवीय मदद भेजी गई, जिसमें टेंट, तिरपाल, कंबल, हाइजीन किट और खाना शामिल थे. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा, "एक और आईएल-76 एयरक्राफ्ट कोलंबो में लैंड हुआ. इसके तहत 9 टन राहत सामग्री भेजी गई और 2 अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें, जिनमें 80 नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के लोग शामिल हैं. हवा और समुद्र के रास्ते कुल मिलाकर लगभग 27 टन राहत सामग्री पहुंचाई गई. और भी आ रही है." यह भी पढ़ें : मध्य प्रदेश: जीतू पटवारी का आरोप- भाजपा के इशारे पर हटाए जा रहे नाम, हेमंत खंडेलवाल ने किया पलटवार

इस संबंध में एनडीआरएफ मुख्यालय ने एक आधिकारिक बयान भी जारी किया है. बयान के अनुसार, एनडीआरएफ की टीमें श्रीलंका के तूफान से प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर लोगों को बचाने के लिए हवा वाली रेस्क्यू बोट, हाइड्रोलिक कटिंग और ब्रीचिंग टूल्स, एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, मेडिकल फर्स्ट-एड किट और दूसरी जरूरी मानवीय सप्लाई का इस्तेमाल कर रही हैं. इस बीच, एनडीआरएफ ने दितवाह से निपटने के लिए भारत में अपनी घरेलू तैयारी को और मजबूत किया है. एनडीआरएफ ने विल्लुपुरम, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लूर, नागपट्टिनम, तिरुवरूर, तंजावुर, पुदुक्कोट्टई और मयिलादुथुराई समेत तमिलनाडु के कमजोर तटीय जिलों में 14 टीमें तैनात की हैं.

एनडीआरएफ, आईएमडी, एनडीएमए, राज्य सरकारें, विदेश मंत्रालय और दूसरी जरूरी एजेंसियां साथ मिलकर 24 घंटे कड़ी निगरानी कर रही हैं. इससे पहले भारत ने जो 12 टन की मदद भेजी थी, उसे लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, “ऑपरेशन सागर बंधु शुरू हो गया है. इंडियन एयर फोर्स का सी-130जे प्लेन लगभग 12 टन मानवीय मदद लेकर कोलंबो पहुंचा है, जिसमें टेंट, तिरपाल, कंबल, हाइजीन किट और खाने के लिए तैयार खाने की चीजें शामिल हैं.”