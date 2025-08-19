Mumbai, Thane, Palghar School Holiday: IMD के रेड अलर्ट के बीच मुंबई, ठाणे-पालघर में भारी बारिश जारी, आज सभी स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद

(Photo : X)

Mumbai, Thane, Palghar School Holiday: मुंबई और आसपास के जिले ठाणे और पालघर में लगातार भारी बारिश जारी है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है. पानी चारों ओर फैला हुआ है और कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं. बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने सोमवार को ही दोपहर बाद सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने की घोषणा की थी, और आज भी मुंबई, ठाणे और पालघर में सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे.

मुंबई, ठाणे और पालघर में भारी बारिश जारी:

फिलहाल मुंबई, ठाणे और पालघर में भारी बारिश जारी है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भरने और यातायात प्रभावित होने के चलते कई लोग घरों में ही रहकर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं. मुंबई की लोकल ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रा करने में परेशानी हो रही है. यह भी पढ़े: Mumbai Rains: मुंबई में रात भर जारी रही मूसलधार बारिश से कई इलाकों में जलभराव, इंडिगो ने यात्रियों को दी चेतावनी

सतर्क रहने की अपील:

मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में बिगड़ी हुई स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है और जलभराव वाले इलाकों से बचने की सलाह दी है.