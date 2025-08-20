Mumbai Local Train Cancel List: ध्यान दें! मुंबई में भारी बारिश के कारण कई लोकल ट्रेनें रद्द, यहां देखें पूरी लिस्ट

मुंबई लोकल (Photo: X)

Mumbai Local Trains Cancelled Today: आज, 20 अगस्त 2025 को मुंबई और आसपास के इलाकों में रहने वालों के लिए एक ज़रूरी सूचना है. अगर आप आज लोकल ट्रेन से कहीं जाने का सोच रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले यह ज़रूर पढ़ लें.

क्या है मामला?

मुंबई में कल रात से हो रही मूसलाधार बारिश (Rain in Mumbai) के कारण जगह-जगह भारी जलभराव हो गया है, यानी पटरियों पर पानी भर गया है. इसके चलते रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आज के लिए कई लोकल ट्रेन सेवाओं को रद्द कर दिया है. ठाणे और कल्याण-डोंबिवली जैसे इलाकों में स्थिति काफी गंभीर है.

कई लोकल ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई हैं. यहां देखें पूरी लिस्ट- Mumbai Local Train Full Cancellation List

क्र.सं. LOCAL NO समय कहां से कहां तक 1 NSP 90012 03:40 नालासोपारा बोरीवली 2 BO 90014 04:15 बोरीवली चर्चगेट 3 VR 92002 04:00 विरार दादर 4 VR 92009 05:15 दादर विरार 5 NSP 90046 04:35 नालासोपारा चर्चगेट 6 VR 92004 04:50 विरार चर्चगेट 7 VR 92021 06:25 चर्चगेट विरार 8 NSP 92006 05:05 नालासोपारा अंधेरी 9 VR 92013 06:05 अंधेरी विरार 10 NSP 92010 05:24 नालासोपारा अंधेरी 11 NSP 92019 06:49 अंधेरी भायंदर 12 NSP 92022 06:33 नालासोपारा अंधेरी 13 NSP 92033 07:41 अंधेरी विरार 14 BO 90008 04:05 बोरीवली चर्चगेट 15 BO 90010 04:10 बोरीवली चर्चगेट 16 BO 90015 04:18 चर्चगेट बोरीवली 17 BO 90060 05:31 बोरीवली चर्चगेट

🚨 #TravelAlert: Mumbai Local Train Cancellations 🚨 Due to 🌧️ heavy waterlogging in the Mumbai region. Multiple local train services have been ❌CANCELLED for today, 20th August 2025. Please check the list below and plan your commute accordingly. Your safety is our priority.… pic.twitter.com/OZLs6QNJQH — DRM - Mumbai Central, WR (@drmbct) August 20, 2025

कल मोनोरेल में भी फंसे थे सैकड़ों यात्री

बारिश का कहर सिर्फ लोकल ट्रेनों पर ही नहीं, बल्कि मोनोरेल पर भी देखने को मिला. मंगलवार (19 अगस्त) की शाम को, दो मोनोरेल ट्रेनें एलिवेटेड ट्रैक पर ही फंस गईं, जिनमें 782 यात्री सवार थे. बिजली चले जाने से ट्रेनों के एसी बंद हो गए, जिससे कई लोगों को दम घुटने की शिकायत हुई और कुछ तो बेहोश भी हो गए. हालांकि, सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया और केवल एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिनकी हालत अब स्थिर है.

पूरे महाराष्ट्र में बारिश का कहर

यह बारिश सिर्फ मुंबई तक ही सीमित नहीं है. महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में पूरे राज्य में 6 लोगों की मौत हो गई है. नांदेड़ जिले में तो बाढ़ के कारण 5 लोग लापता भी बताए जा रहे हैं. लोगों की मदद के लिए NDRF और SDRF की टीमें राज्य भर में तैनात की गई हैं.

आपके लिए ज़रूरी सलाह: