Mumbai Local Update: मुंबई में यात्रियों को भीड़ से मिलेगी राहत! सेंट्रल लाइन पर चलेंगी 10 से 12 अतिरिक्त लोकल ट्रेनें, जानें डिटेल्स

Mumbai Local Update: मध्य रेलवे (Central Railway) से यात्रा करने वाले मुंबईकरों के लिए राहत की खबर है. लोकल ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ को कम करने के लिए रेलवे प्रशासन ने बड़ा प्लान तैयार किया है. जल्द ही पीक आवर में 10 से 12 नई लोकल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों का सफर अधिक आरामदायक होगा.आमतौर पर हर साल नवंबर में मध्य और पश्चिम रेलवे का नया टाइमटेबल (New Time Table) लागू होता है, लेकिन इस बार बुनियादी ढांचे के कामों में देरी के चलते इसे जनवरी में लागू किए जाने की संभावना है.

मध्य रेलवे के ऑपरेशन्स विभाग ने नया प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा है. ये भी पढ़े:Mumbai Local Train Update: मुंबई के यात्रियों के लिए खुशखबरी! सेंट्रल लाइन पर दौड़ेगी 15 डिब्बों की लोकल ट्रेनें, लोगों का सफर होगा आसान

चलाई जाएगी 10 से 12 अतिरिक्त लोकल ट्रेनें

इस प्रस्ताव के अनुसार, कुछ लंबी दूरी की ट्रेनें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) की बजाय लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) से चलाने की योजना है. ऐसा होने पर मुख्य मार्ग पर लोकल ट्रेन संचालन में बाधा नहीं आएगी और 10–12 अतिरिक्त लोकल चलाई जा सकेंगी.

15 डिब्बों वाली लोकल ट्रेनों की संख्या भी बढ़ेगी

मध्य रेलवे (Central Railway) के 27 स्टेशनों के विस्तार का काम दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा. इसके बाद 15 डिब्बों वाली लोकल ट्रेनों का संचालन आसान होगा.शुरुआत में 12 डिब्बों वाली 10 लोकल ट्रेनों को 15 डिब्बों में बदला जाएगा और फिर यह संख्या चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जाएगी. इससे यात्रियों को अधिक जगह और सुविधाएं मिलेंगी.

हार्बर लाइन पर भी जल्द आ सकती है नई एसी लोकल

मध्य रेलवे मार्ग पर एक नई एसी (AC) लोकल ट्रेन भी जल्द शुरू हो सकती है.जनवरी तक नई एसी लोकल आने की संभावना है.इस बार इसे हार्बर लाइन पर चलाने की तैयारी है. कुछ साल पहले यात्रियों ने एसी लोकल का विरोध किया था, लेकिन अब इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है. रेलवे को इस संबंध में कई पत्र भी मिले हैं.इसलिए रेलवे प्रशासन हार्बर लाइन पर एसी लोकल फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है.