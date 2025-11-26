VIDEO: 26/11 की 17वीं बरसी पर मुंबई में शहीदों को श्रद्धांजलि, कसाब को फांसी दिलाने वाले सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने पाकिस्तान की करतूतों पर भड़के

(Photo Credits ANI)

26/11 Mumbai Attack 17th Anniversary: 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की 17वीं बरसी पर पूरे देश ने शहीदों को याद किया. मुंबई में सुबह से ही सीएसएमटी, होटल ताज, ओबेरॉय, नरीमन हाउस और कामा अस्पताल के शहीद स्मारकों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री आशीष शेलार, मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती और महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला ने गेटवे ऑफ इंडिया पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया.

उज्ज्वल निकम का पाकिस्तान पर तीखा हमला

इस मौके पर कसाब को फांसी दिलाने वाले विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने पाकिस्तान पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन हर भारतीय 26/11 को याद करता है.जब वे इस्लामाबाद गए थे, तो पाकिस्तान के गृह मंत्री ने सवाल उठाए. निकम ने पूछा कि षड्यंत्रकारियों पर क्या कार्रवाई हुई, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ कुछ लोगों को पकड़ा था. जब हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी की गिरफ्तारी का सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा – “सबूत कहां है?” भारत ने सबूत दिए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. यह भी पढ़े: 26/11 के आतंकियों से लड़ने वाला NSG कमांडो क्यों बन गया अपराधी? Jaipur Police ने किया गिरफ्तार, 200 KG गांजा जब्त

26/11 शहीदों को श्रद्धांजलि

#WATCH | On the 17th anniversary of 26/11 Mumbai attacks, Maharashtra CM Devendra Fadnavis, State Ministers Ashish Shelar, Mangal Prabhat Lodha pay tribute to the victims of the terror attack, in Mumbai. pic.twitter.com/S237pLB5lA — ANI (@ANI) November 26, 2025

उज्जवल निकल पाक पर भड़के

#WATCH | 26/11 Mumbai attacks | Ujjwal Nikam, Rajya Sabha MP who was Special Public Prosecutor in the case, says, "It is about 17 years since the attacks. Every Indian remembers this day, remembers the 26/11 Mumbai attacks...I remember that when I went to Islamabad, Pakistan HM… pic.twitter.com/MmHMkJAD7j — ANI (@ANI) November 26, 2025

शहीदों और घायलों को याद किया गया

श्रद्धांजलि कार्यक्रमों में मुंबई आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, तुकराम ओम्बले, हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर सहित सभी 166 शहीदों और 300 से अधिक घायलों को याद किया गया.

हमले की याद

आज से 17 साल पहले, 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से समुद्री रास्ते से आने वाले कसाब और इस्माइल सहित 10 आतंकी मुंबई में दाखिल हुए थे. उन्होंने शहर में आतंक का माहौल फैलाते हुए कई जगहों पर खूनी वारदातें कीं. इस हमले में 166 से अधिक लोगों की जान गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए.