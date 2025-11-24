VIDEO: खौफनाक! आगरा में बदमाश बाइक सवारों ने शख्स के सिर पर सूजा घोंपा, पीड़ित पैदल चलकर पहुंचा हॉस्पिटल, देखकर लोगों के उड़े होश: VIDEO
Employee stabbed in the head with a tool (Credit-@nedricknews)

Agra News: आगरा (Agra) में बाइक सवार बदमाशों स्कूटी गाड़ी से घर जा रहे एक शख्स के सिर पर पीछे से सूजा घोंप दिया. जिसके बाद युवक उसी गंभीर हालत में सिर में घोंपे गए सूजा को लेकर हॉस्पिटल (Hospital) पहुंचा. इस दौरान हॉस्पिटल के लोग भी शख्स को देखकर घबरा गए. बताया जा रहा है की डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर सूजा को बाहर निकाला और शख्स की जान बचाई. बताया जा रहा है की जिन लोगों ने इस शख्स पर हमला किया वह मुंह पर कपड़ा बांधकर थे. पीड़ित का नाम सचिन शर्मा है. सचिन ई-बाइक शोरूम (E-Bike Showroom) में कर्मचारी है.

सचिन के मुताबिक़ वे 21 नवंबर की रात बोदला से घर लौट रहे थे.अबु उल्लाह फ्लाईओवर के पास पहुंचते ही बाइक से आए दो नकाबपोश युवकों ने उन्हें पीछे से रोक लिया.बाइक पर पीछे बैठे युवक ने बिना किसी बातचीत के सचिन के सिर में सूजा घोंप दिया, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़े. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Agra Road Accident: आगरा में ट्रक के नीचे फंसी बाइक, ड्राइवर ने रोकने की बजाए 2 किलोमीटर तक घसीटा, 3 की हुई मौत (Watch Video)

सिर में घोंप दिया बदमाशों ने सूजा ( विचलित करनेवाला वीडियो )

दुकान मालिक ने दी सुचना

घटना के कुछ ही देर बाद सचिन के दुकान मालिक संतोष गर्ग वहां पहुंचे.उन्होंने घायल को देखकर पुलिस कंट्रोल रूम (Police Control Room) को फोन किया.करीब 10 मिनट में दो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए.पीड़ित के अनुसार पुलिसवालों ने पहले मोबाइल निकालकर वीडियो बनाया और फिर पुलिस को फोन करने के लिए संतोष को ही डांटना शुरू कर दिया.आरोप है कि पुलिस ने न तो एंबुलेंस बुलाई और न ही घायल को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की.

घायल युवक खुद पहुंचा हॉस्पिटल

संतोष गर्ग ने अपनी एक्टिवा पर घायल सचिन को एसएन मेडिकल कॉलेज (SN Medical College) पहुंचाया. हॉस्पिटल के गेट पर उतरने के बाद सचिन खुद पैदल चलकर डॉक्टरों तक पहुंचे.डॉक्टरों ने जब उनके सिर में धंसा सूजा देखा तो तुरंत उन्हें इमरजेंसी में भर्ती किया गया. कुछ देर बाद पुलिस भी हॉस्पिटल पहुंची.डॉक्टरों ने पुलिस की मौजूदगी में सचिन के सिर से सूजा निकालकर पुलिस को सौंप दिया.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस  ने बताया कि अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.आसपास के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज चेक किए जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.डॉक्टरों के अनुसार पीड़ित की हालत अब स्थिर है.

 