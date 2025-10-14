PM Kisan Samman Nidhi 21st Kist: पीएम किसान सम्मान निधि पर बड़ा अपडेट! 31 लाख संदिग्ध लाभार्थियों की लिस्ट तैयार, ₹2000 की जगह मिलेगा दंड

PM Kisan 21th Installment

PM Kisan Samman Nidhi 21st Kist: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त पर बड़ा अपडेट सामने आया है. केंद्र सरकार ने उन किसानों की पहचान की है जो इस योजना के लाभों का दुरुपयोग कर रहे हैं. कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में लगभग 31.01 लाख संदिग्ध लाभार्थियों की सूची तैयार की गई है. इनमें से 19 लाख से ज्यादा मामलों की जांच की जा चुकी है और 93% से ज्यादा मामलों में पति और पत्नी दोनों ही इस योजना का लाभ उठा रहे हैं.

नियमों के अनुसार, एक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति, पति या पत्नी, पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Rs 2000 Transfer News) का लाभ उठा सकता है

15 अक्टूबर तक पूरा करें वेरिफिकेशन

मंत्रालय ने सभी राज्यों को भविष्य की किश्तों में अनियमितताओं को रोकने के लिए 15 अक्टूबर तक सत्यापन (PM Kisan Samman Nidhi Verification) पूरा करने का निर्देश दिया है.

एक सरकारी जांच से यह भी पता चला है कि 1.76 लाख छोटे किसान इस योजना के लाभार्थी हैं, जबकि 33 लाख से ज्यादा ऐसे मामले हैं जहां पिछले जमीन मालिक की जानकारी गलत या अधूरी है. इसके चलते पुराने और नए दोनों मालिकों को एक ही जमीन के लिए पैसे मिलने की शिकायतें मिली हैं.

चार राज्यों को मिल चुका है ₹2000

इस बीच, सरकार ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों के किसानों के खातों में 2,000 रुपये जारी कर दिए हैं. बाकी किसानों को किस्त मिलने में कुछ समय लग सकता है. उम्मीद है कि दिवाली से पहले या नवंबर की शुरुआत में अन्य राज्यों के किसानों के खातों में भी पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा.