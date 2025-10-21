PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त पर बड़ा अपडेट: जानें कब आएंगे पैसे और कौन से किसान रह सकते हैं बाहर

PM Kisan Yojana 21th Installment Status Check

PM Kisan Samman Nidhi 21st Installment: देश भर के लाखों किसान इस साल दिवाली से पहले पीएम किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे. उम्मीद थी कि सरकार त्योहार से पहले किसानों के खातों में ₹2,000 की राशि ट्रांसफर कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब माना जा रहा है कि यह भुगतान दिवाली (Diwali) के बाद, नवंबर के पहले हफ्ते में जारी किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार नवंबर के पहले हफ्ते में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी कर सकती है.

बिहार चुनाव के बाद आएंगे ₹2000?

संभावना है कि सरकार बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2025) के पहले चरण के मतदान से कुछ दिन पहले यह घोषणा करेगी. बिहार में चुनाव दो चरणों में होंगे - पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को होगा. मतगणना 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनाव प्रक्रिया 16 नवंबर तक पूरी हो जाएगी.

कुछ राज्यों में किश्तें पहले ही जारी

केंद्र सरकार कुछ राज्यों में यह किश्त पहले ही जारी कर चुकी है. 26 सितंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री Shivraj Singh Chouhan ने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों को 21वीं किश्त का भुगतान किया. यह किश्त इन राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए अग्रिम रूप से दी गई थी. इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर के किसानों को भी 7 अक्टूबर को इसका लाभ मिला.

कौन से किसान लाभ पाने के पात्र नहीं होंगे?

जिन किसानों का e-KYC अधूरा है या जिनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं, उन्हें इस बार भुगतान नहीं मिलेगा. इसी तरह, जिनका IFSC कोड गलत है, जिनका बैंक खाता बंद है, या जिनके डाक्यूमेंट्स में नाम या अन्य जानकारी मेल नहीं खाती है, उन्हें किश्त से बाहर रखा जा सकता है.

इसका मतलब है कि नवंबर में केवल वही किसान पैसा प्राप्त कर पाएंगे जिनके दस्तावेज पूरे हैं, जिन्होंने सही जानकारी दी है और जिनका आधार उनके बैंक खाते से जुड़ा है.

अपना नाम कैसे जांचें?

सबसे पहले, pmkisan.gov.in पर जाएं.

'Farmers Corner' सेक्शन में 'लाभार्थी सूची' पर क्लिक करें.

अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनेंं.

'Get Report' पर क्लिक करें और सूची में अपना नाम खोजें.

अगर आपका नाम सूची में है, तो आपको जल्द ही अपनी किस्त मिल सकती है, लेकिन अगर नहीं है, तो भुगतान आपके खाते में जमा नहीं होगा.