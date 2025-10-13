Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में मानसून की विदाई के बाद मुंबई सहित कुछ जिलों में बढ़ी गर्मी, जानें 13 अक्टूबर को कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम

Weather

Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र में मानसून की विदाई के बाद तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. मुंबई सहित राज्य के कुछ जिलों में मानसून के जाने के बाद गर्मी महसूस की जा रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भविष्यवाणी की है कि 13 अक्टूबर को पूरे महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहेगा और कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है. IMD के अनुसार कई जिलों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे दोपहर के समय गर्मी का अहसास और अधिक हो सकता है.

कई जिलों में तापमान में वृद्धि

IMD के अनुसार, सोलापुर, चंद्रपुर और अमरावती जैसे जिलों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में दिन के समय गर्मी और रात के समय हल्की ठंड का असर महसूस किया जा रहा है. यह भी पढ़े: Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्र के कई जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई को लेकर IMD ने दीं ये हिदायतें!

कोकण क्षेत्र में भी शुष्क मौसम रहेगा

कोकण के पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में भी मौसम शुष्क बना रहेगा. मुंबई में अधिकतम तापमान 34°C और न्यूनतम 22°C रहने की संभावना है.

पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी बारिश नहीं

IMD के पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिम महाराष्ट्र के पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर, सातारा और सांगली जिलों में भी मौसम शुष्क रहेगा. पुणे में अधिकतम तापमान 31°C और न्यूनतम 19°C तक रह सकता है. वहीं, मराठवाड़ा के छत्रपति संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड़, लातूर और धाराशिव जिलों में भी मौसम शुष्क रहेगा. संभाजीनगर में तापमान 18°C से 33°C के बीच रह सकता है.

उत्तर महाराष्ट्र में रात के समय हल्की ठंड

IMD ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि उत्तर महाराष्ट्र के धुले, नंदुरबार, जलगांव, नाशिक और अहिल्यानगर (अहमदनगर) में भी मौसम साफ रहेगा. नाशिक में अधिकतम तापमान 33°C और न्यूनतम तापमान 16°C तक रह सकता है, जिससे रात के समय हल्की ठंड का एहसास हो सकता है.

विदर्भ में तेज धूप, वर्षा की कोई संभावना नहीं

वहीं विदर्भ के अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपुर, गढ़चिरोली, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, वाशिम और यवतमाल जिलों में भी मौसम शुष्क रहेगा. नागपुर में अधिकतम तापमान 31°C और न्यूनतम 20°C रहने की संभावना है.

IMD की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे दिन के समय तेज धूप से बचाव करें, हाइड्रेटेड रहें और अचानक बदलते तापमान से सतर्क रहें. क्योंकि 13 अक्टूबर को राज्यभर में दिन में गर्मी और रात में हल्की ठंड बनी रह सकती है.