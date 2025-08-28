Maharashtra Weather Alert: पुणे सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

Representational Image | PTI

Maharashtra Weather Alert: मुंबई, पालघर, ठाणे सहित महाराष्ट्र में पिछले तीन-चार दिनों से बारिश की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है. लेकिन भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 24 घंटों के दौरान पुणे, सातारा सहित महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. IMD के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण राज्य में भारी बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, हालांकि मॉनसून की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है.

31 अगस्त तक भारी बारिश के अनुमान

IMD के अनुसार बारिश शुरू होने के बाद 31 अगस्त के बीच, राज्य के घाट क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ गर्जना, बिजली गिरने और 30–40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. इसी को देखते हुए IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. Maharashtra Weather Update: IMD की भविष्यवाणी, मुंबई सहित आसपास के जिलों में 9 जुलाई के बाद भारी बारिश से राहत की उम्मीद, जानें महाराष्ट्र में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

इन जिलों में होगी बारिश

सातारा, सांगली, कोल्हापुर और पुणे के घाट क्षेत्र

रायगढ़, रत्नागिरी और पालघर जैसे कोंकण के जिलों में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है.

पहाड़ी इलाकों में दृश्यता कम हो सकती है, इसलिए नागरिकों को यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

मुंबई में हल्की बारिश का अनुमान

राहत वाली बात है कि मुंबई और उसके उपनगरों में पिछले सप्ताहों की तुलना में इस बार हल्की बारिश की संभावना है.हालांकि, तटीय क्षेत्रों में बढ़ती नमी और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण मौसम से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं.

ऑरेंज अलर्ट क्या होता है?

ऑरेंज अलर्ट एक मध्य स्तर की चेतावनी है जो संभावित अत्यधिक मौसम स्थितियों को दर्शाता है. इसका मकसद प्रशासन और आम जनता को सतर्क करना और समय रहते एहतियाती कदम उठाने के लिए जागरूक करना है.

इसका मतलब है कि मौसम खतरनाक हो सकता है, लेकिन स्थिति अभी नियंत्रण में है, बशर्ते सावधानी बरती जाए.