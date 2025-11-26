लखीमपुर खीरी में शादी की खुशियां मातम में बदलीं, शारदा नहर में गिरी ऑल्टो कार, गेट लॉक होने से 5 की मौत; देखें दर्दनाक VIDEO

Representational Image | ANI

Lakhimpur Kheri Shocking News: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में मंगलवार (25 नवंबर 2025) देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. पढुआ थाना क्षेत्र के ढखेरवा-गिरजापुरी हाईवे पर पारस पुरवा गांव के पास शादी समारोह से लौट रही एक तेज रफ्तार ऑल्टो कार अचानक अनियंत्रित हो गई और शारदा सायफन नहर में जा गिरी. कार में सवार छह लोगों में से पांच की मौके पर ही डूबकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चालक को ग्रामीणों और पुलिस की मदद से गंभीर हालत में बाहर निकालकर सीएचसी रमिया बेहड़ में भर्ती कराया गया. हादसे के बाद खुशियां मातम में फ़ैल गई.

हादसा कैसे हुआ



पुलिस और ग्रामीणों के बताने के अनुसार हादसा करीब रात 12 बजे हुआ. उस समय अंधेरा और कोहरा था, जिससे चालक को नहर का किनारा दिखाई नहीं दिया. कार नहर में गिरते ही चीख-पुकार मच गई, लेकिन गेट लॉक होने के कारण अंदर बैठे पांच लोग बाहर नहीं निकल पाए और पानी में डूबने से मौत हो गई. यह भी पढ़े: VIDEO: दिवाली के बाद खुशियां बदलीं मातम में, नवी मुंबई के रहेजा रेसिडेंसी में लगी भीषण आग, 6 वर्षीय बच्ची सहित 4 लोगों की मौत, 10 घायल

शारदा नहर में गिरी ऑल्टो कार

रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो:



ग्रामीणों ने कार गिरने की आवाज सुनकर तुरंत मौके पर दौड़ लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादसे के दौरान हुई घटनाओं का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें कार नहर में डूबते हुए और बचाव अभियान की तस्वीरें दिखाई गई हैं.

पुलिस कार्रवाई और जांच



पढुआ थाना की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। शवों को नहर से बाहर निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। चालक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार, अंधेरा और कोहरे को हादसे की मुख्य वजह बताया जा रहा है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।