Delhi BMW Accident: दिल्ली के वसंत कुंज में बीएमडब्ल्यू कार का कहर, तीन लोगों को रौंदा, 1 की मौत, ड्राइवर गिरफ्तार; VIDEO

(Photo Credits ANI)

Delhi BMW Accident: दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में बीती रात एक तेज रफ्तार BMW कार का कहर सामने आया.एंबियंस मॉल के पास यह कार तीन लोगों को टक्कर मारते हुए घायल कर गई, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हैं. घटना के बाद ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

रात करीब 2:33 बजे हादसा

दिल्ली पुलिस के अनुसार, "पुलिस थाना वसंत कुंज नॉर्थ में रात करीब 2:33 बजे एक रोड एक्सीडेंट की PCR कॉल मिली. मौके पर पहुंचने पर, मर्सिडीज G63 एक्सीडेंटल हालत में मिली और तीन घायल लोग, जिनकी उम्र 23, 35 और 23 साल थी, सभी एंबियंस मॉल के एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी मौके पर घायल पाए गए. तीनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. मेडिकल जांच के दौरान रोहित (23 साल, चमोली, उत्तराखंड) को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दो का इलाज अभी जारी है. यह भी पढ़े: Delhi-Mumbai Expressway Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे हादसा! तेज रफ्तार कार खाई में गिरी, 5 की दर्दनाक मौत

वसंत कुंज में बीएमडब्ल्यू कार का कहर

ड्राइवर का नाम शिवम

पुलिस ने बताया कि ड्राइवर शिवम को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना के समय वह अपनी पत्नी और बड़े भाई के साथ गाड़ी चला रहा था. प्रारंभिक जांच में पता चला कि गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह एक पोल से टकरा गई, जहां तीनों पीड़ित ऑटो स्टैंड पर खड़े थे.

शादी में शामिल होने के बाद घर लौटते समय हादसा

सूत्रों के अनुसार, शिवम शादी में शामिल होने के बाद घर लौट रहा था और कार उसके दोस्त अभिषेक की थी. पुलिस ने बताया कि आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है और मामले की जांच अभी जारी है.