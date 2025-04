Ayodhya Ram Temple: राम मंदिर के मुख्य शिखर पर स्थापित हुआ कलश, अयोध्या में गूंजे जय श्रीराम के नारे; CM योगी ने जताई खुशी (Watch Video)

Kalash Installed on Top of Ram Temple: यूपी के अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर में आज, 14 अप्रैल को एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला. दरअसल, मंदिर के मुख्य शिखर पर 'कलश' की स्थापना कर दी गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पवित्र अनुष्ठान वैदिक परंपराओं के साथ सुबह 9:15 बजे शुरू हुआ और 10:30 बजे तक चला. इस दौरान अयोध्या में भक्ति और उल्लास की लहर दौड़ गई. हर तरफ से जय श्रीराम के जयकारे गूंजने लगे. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर निर्माण में यह एक बड़ा पड़ाव है.

खास बात ये है कि ये स्थापना वैसाखी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन हुई, जिससे यह और भी खास बन गया. राय ने कहा कि अगला चरण मंदिर के मुख्य शिखर पर ‘ध्वजदंड’ स्थापित करने का होगा. निर्माण कार्य पूरी गति से चल रहा है.

VIDEO | The kalash was installed on the main spire of the sanctum sanctorum of the Shri Ram Janmabhoomi Temple earlier today.

