Punjab Diwali Bumper Lottery Result 2025: पंजाब दिवाली बंपर लॉटरी में 11 करोड़ का जैकपॉट! जानें कब आएगा रिजल्ट और क्या हैं इनाम

Punjab Diwali Bumper Lottery Result 2025: दिवाली का त्योहार नजदीक है और इसके साथ ही पंजाब स्टेट डियर दिवाली बंपर लॉटरी 2025 को लेकर लोगों का उत्साह चरम पर है. लाखों लोगों ने इस उम्मीद में लॉटरी टिकट खरीदे हैं कि इस बार किस्मत उन पर मेहरबान होगी और दिवाली का त्योहार उनके लिए यादगार बन जाएगा. अगर आपने भी टिकट खरीदा है, तो अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि रिजल्ट की तारीख अब दूर नहीं है.

कब घोषित होंगे नतीजे?

सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, पंजाब दिवाली बंपर लॉटरी का रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ है. इसके नतीजे 31 अक्टूबर, 2025 को शाम 6 बजे के बाद घोषित किए जाएंगे. ड्रॉ को चंडीगढ़ से लाइव किया जाएगा, जिसे आप आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं. इसलिए, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और रिजल्ट के लिए 31 अक्टूबर का इंतजार करें.

क्या है इस बार का बंपर इनाम?

इस साल की लॉटरी बेहद खास है क्योंकि इसमें इनामों की कुल रकम करोड़ों में है. चलिए जानते हैं कि कौन से नंबर आपकी किस्मत बदल सकते हैं:

पहला इनाम (जैकपॉट): एक भाग्यशाली विजेता को पूरे 11 करोड़ रुपये मिलेंगे.

एक भाग्यशाली विजेता को पूरे मिलेंगे. दूसरा इनाम: 3 विजेताओं को 1-1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

3 विजेताओं को दिए जाएंगे. तीसरा इनाम: 3 विजेताओं में से हर एक को 50-50 लाख रुपये मिलेंगे.

3 विजेताओं में से हर एक को मिलेंगे. चौथा इनाम: 9 विजेताओं को 10-10 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा.

9 विजेताओं को का इनाम दिया जाएगा. पांचवां इनाम: 9 भाग्यशाली लोगों को 5-5 लाख रुपये मिलेंगे.

इन बड़े इनामों के अलावा भी हजारों अन्य छोटे-बड़े पुरस्कार हैं, जो कुल मिलाकर 1 लाख 27 हजार से ज्यादा लोगों को दिए जाएंगे.

अपना रिजल्ट कैसे और कहां चेक करें?

जिस दिन यानी 31 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे, आप इन्हें बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट: सबसे भरोसेमंद तरीका पंजाब स्टेट लॉटरी की आधिकारिक वेबसाइट punjablotteries.com पर जाना है. यहां आपको रिजल्ट का लिंक मिलेगा. लाइव ड्रॉ देखें: आप ड्रॉ की प्रक्रिया को आधिकारिक वेबसाइट या उनके यूट्यूब चैनल पर लाइव भी देख सकते हैं. अखबारों में: अगले दिन यानी 1 नवंबर को पंजाब के प्रमुख अखबारों में भी विजेताओं की सूची प्रकाशित की जाएगी.

तो, अपना टिकट संभालकर रखें और 31 अक्टूबर का इंतजार करें. क्या पता, इस दिवाली धन की देवी लक्ष्मी आप पर ही अपनी कृपा बरसा दें. सभी प्रतिभागियों को ढेर सारी शुभकामनाएं!