सब्जी बेचने वाले को लगी 11 करोड़ की नौकरी, 500 रुपये के टिकट ने बदल दी अमित सेहरा की किस्मत

Amit Sehara from Rajasthan wins Rs 11 Crore | ANI

हर दिन मेहनत करके गुजारा करने वाले सब्जी विक्रेता अमित सेहरा की जिंदगी एक लॉटरी टिकट ने रातों रात बदल दी. राजस्थान के कोटपूतली के रहने वाले 32 वर्षीय अमित ने पंजाब सरकार की दिवाली बंपर लॉटरी (Punjab State Diwali Bumper Lottery 2025) में 11 करोड़ रुपये का पहला इनाम जीत लिया है. अमित सेहरा (Amit Sehara) की किस्मत सिर्फ 500 रुपये के टिकट ने बदल दी. भटिंडा से खरीदा गए टिकट नंबर A438586 ने अमित के सपनों को हकीकत में बदल दिया. अमित ने विजिट पर आए दौरान दो टिकट खरीदे एक अपने लिए, एक अपनी पत्नी रीता के लिए. पत्नी को 1,000 रुपये का इनाम मिला, जबकि अमित के हाथ लगी जीवनभर की कमाई!

अमित बोले- “सपने जैसा लग रहा है”

अपनी जीत पर अमित ने खुशी जताते हुए कहा, “मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता… मेरे सारे दुख आज खत्म हो गए. मैं यह पैसा बच्चों की पढ़ाई और घर बनाने पर खर्च करूंगा. यह मेरे लिए असली दिवाली तोहफा है.”

अमित की सुबह 5 बजे सब्जियों की ठेलागाड़ी लेकर शुरू होती थी और देर शाम घर लौटते थे. लेकिन अब हालात हमेशा के लिए बदल चुके हैं.

जीत की खबर तीन दिन बाद मिली!

लॉटरी का ड्रॉ 31 अक्टूबर को लुधियाना में हुआ. घोषणा के बाद भी अमित तीन दिन तक लापता रहे. फोन खराब होने के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा था. लॉटरी एजेंसी उन्हें हर जगह ढूंढती रही. तब एक पड़ोसी ने उन्हें यह खुशखबरी दी. पहले तो अमित को विश्वास ही नहीं हुआ. उन्होंने सोचा यह कोई मजाक है या सपना!

करोड़ों की जीत का क्या करेंगे अमित?

अमित ने अपने सपनों की लिस्ट भी बता दी. वे अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा चाहता है. अपना घर बनाना चाहता है. कर्ज उतारना चाहते हैं और बचत और सुरक्षित भविष्य चाहते हैं. टैक्स कटने के बावजूद अमित के हाथ पूरे 11 करोड़ आएंगे, यह लॉटरी विभाग ने पुष्टि की है.