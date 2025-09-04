GST New Rates: साबुन-तेल से लेकर AC-गाड़ी तक... और क्या-क्या हुआ सस्ता, देखें 100+ सामानों की पूरी लिस्ट

विवरण पुरानी दर नई दर दर में बदलाव

आइसक्रीम 18% 5% -13%

पानी (प्राकृतिक, मिनरल और वातित) 18% 5% -13%

प्लांट-बेस्ड दूध 18% 5% -13%

टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर 18% 5% -13%

हेयर ऑयल, शैम्पू 18% 5% -13%

डेंटल फ्लॉस, टूथपेस्ट 18% 5% -13%

शेविंग क्रीम, शेविंग लोशन, आफ्टरशेव 18% 5% -13%

टॉयलेट साबुन 18% 5% -13%

ट्रैक्टर के टायर 18% 5% -13%

ट्रैक्टर के लिए बंपर और उसके पुर्जे 18% 5% -13%

थर्मामीटर 18% 5% -13%

कन्फेक्शनरी 18% 5% -13%

कोको पाउडर 18% 5% -13%

चॉकलेट और अन्य खाद्य तैयारी 18% 5% -13%

पेस्ट्री, केक, बिस्कुट, ब्रेड 18% 5% -13%

कॉफी एक्सट्रेक्ट 18% 5% -13%

सूप और शोरबा 18% 5% -13%

चश्मों के लिए फ्रेम और माउंटिंग 12% 5% -7%

सुधारात्मक चश्मा 12% 5% -7%

कंघी, हेयर पिन 12% 5% -7%

पट्टियाँ, ड्रेसिंग 12% 5% -7%

दंत मंजन 12% 5% -7%

मोमबत्तियाँ 12% 5% -7%

हस्तनिर्मित मोमबत्तियाँ 12% 5% -7%

सिलिकॉन वेफर्स 12% 5% -7%

सभी डायग्नोस्टिक किट 12% 5% -7%

हैंडबैग 12% 5% -7%

लकड़ी और पत्थर की मूर्तियाँ 12% 5% -7%

हस्तशिल्प 12% 5% -7%

कालीन 12% 5% -7%

हाथ से बने/कढ़ाई वाले शॉल 12% 5% -7%

कंडेंस्ड मिल्क 12% 5% -7%

मक्खन, घी, तेल 12% 5% -7%

चीज़ 12% 5% -7%

खजूर 12% 5% -7%

तैयार और संरक्षित मछली और कैवियार 12% 5% -7%

तैयार और संरक्षित झींगे 12% 5% -7%

अतिरिक्त स्वाद या रंग वाली रिफाइंड चीनी 12% 5% -7%

पास्ता 12% 5% -7%

जैम और फ्रूट जेली 12% 5% -7%

नारियल पानी 12% 5% -7%

कॉफी 12% 5% -7%

सरसों, मेयोनेज़ 12% 5% -7%

नमकीन 12% 5% -7%

मधुमेह रोगियों के लिए भोजन 12% 5% -7%

पीने का पानी 12% 5% -7%

सोया मिल्क ड्रिंक 12% 5% -7%

फलों का जूस 12% 5% -7%

दूध युक्त पेय पदार्थ 12% 5% -7%

खुदरा दवाएं 12% 5% -7%

जूते (₹2500 प्रति जोड़ी से कम) 12% 5% -7%

छाते 12% 5% -7%

गणितीय बॉक्स, ज्यामिति बॉक्स और रंग बॉक्स 12% 5% -7%

पवन चक्कियां 12% 5% -7%

पीवी सेल 12% 5% -7%

सोलर वॉटर हीटर 12% 5% -7%

साइकिल (गैर-मोटर चालित) 12% 5% -7%

ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स 12% 5% -7%