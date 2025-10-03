भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में आशावादी होने के साथ जोखिमों के प्रति सचेत बनी हुई : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर : भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में सकारात्मक और आशावादी होने के साथ जोखिमों और चुनौतियों के प्रति सचेत बनी हुई है. शुक्रवार को आई एक रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी रेट कट, इनकम टैक्स में राहत और फेस्टिव सीजन से उपभोक्ता मांग बढ़ने की उम्मीद है. एक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा कि सितंबर की बिक्री के आंकड़ों में मिला-जुला रुझान देखने को मिला है, जहां दोपहिया, तीनपहिया, कमर्शियल वाहनों और ट्रैक्टरों की बिक्री में अच्छी वृद्धि हुई, जबकि यात्री वाहनों की बिक्री में सालाना आधार पर गिरावट दर्ज की गई.

दोपहिया/तिपहिया सेगमेंट में घरेलू दोपहिया वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर 6 प्रतिशत और मासिक आधार पर 18 प्रतिशत बढ़ी, जिसमें रॉयल एनफील्ड ने सालाना आधार पर 43 प्रतिशत, सुजुकी मोटरसाइकिल ने 37 प्रतिशत और टीवीएस मोटर ने 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करवाई. इस दौरान एक्सपोर्ट भी मजबूत रहे, जिसमें सालाना आधार पर 17 प्रतिशत और मासिक आधार पर 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई. इसमें बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, आरई और टीवीएस की महत्वपूर्ण भागीदारी रही. रिपोर्ट में कहा गया कि तिपहिया वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर 12 प्रतिशत और मासिक आधार पर 6 प्रतिशत बढ़ी. यह ही पढ़ें : Ozempic: ओज़ेम्पिक को भारत में उपयोग के लिए मिली मंजूरी, जानें इससे होने वाले फायदे और नुकसान से लेकर हर एक जरुरी बात

यात्री वाहन सेगमेंट में होलसेल बिक्री सालाना आधार पर 5 प्रतिशत गिरी, हालांकि मासिक आधार पर बिक्री 16 प्रतिशत बढ़ी, जो बकाया स्टॉक की बिक्री और जीएसटी में कटौती से हुई. जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर और टाटा मोटर्स ने क्रमशः 47 प्रतिशत और 45 प्रतिशत सालाना वृद्धि के साथ बेहतर प्रदर्शन किया, इसके बाद टोयोटा किर्लोस्कर और एमएंडएम का स्थान रहा. मारुति सुजुकी की बिक्री सालाना आधार पर 6 प्रतिशत गिरी, जबकि हुंडई की बिक्री में कोई बदलाव नहीं हुआ.

कंपनी-वाइज टाटा मोटर्स की पीवी बिक्री सालाना आधार पर 45 प्रतिशत बढ़ी, जबकि एमएंडएम के पीवी डिवीजन में सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई. मारुति सुजुकी की घरेलू बिक्री सालाना आधार पर 6 प्रतिशत गिरी, हालांकि मासिक आधार पर प्रदर्शन 2 प्रतिशत बेहतर हुआ. ट्रैक्टर इंडस्ट्री में अच्छी रिकवरी देखी गई, वॉल्यूम सालाना आधार पर 50 प्रतिशत और मासिक आधार पर 124 प्रतिशत बढ़ा. अच्छा मानसून और जलाशयों में पानी का अच्छा स्तर इसके लिए मददगार रहे.

एमएंडएम की ट्रैक्टर बिक्री सालाना आधार पर 50 प्रतिशत और मासिक आधार पर 148 प्रतिशत बढ़ी, जबकि एस्कॉर्ट्स कुबोटा की बिक्री सालाना आधार पर 49 प्रतिशत और मासिक आधार पर 125 प्रतिशत बढ़ी. वीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर की बिक्री सालाना आधार पर 42 प्रतिशत बढ़ी. कमर्शियल वाहनों में घरेलू सीवी बिक्री सालाना आधार पर 11 प्रतिशत और मासिक आधार पर 19 प्रतिशत बढ़ी. टाटा मोटर्स और एमएंडएम ने मिड-डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की, जबकि अशोक लेलैंड ने सालाना आधार पर 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करवाई. आयशर मोटर्स का वीईसीवी डिविजन सालाना आधार पर फ्लैट रहा लेकिन मासिक आधार पर 6 प्रतिशत बढ़ा. मारुति सुजुकी की सीवी बिक्री सालाना आधार पर 7 प्रतिशत गिरी.

एक्सिस सिक्योरिटी ने कहा कि ब्रोकरेज वित्त वर्ष 26 की छमाही के लिए आशावादी होने के साथ जोखिमों को लेकर सचेत बना हुआ है. ब्रोकरेज को उम्मीद है कि फेस्टिव मांग, जीएसटी रेट में कटौती, ग्रामीण इलाकों में सुधार और नए मॉडल लॉन्च से यात्री वाहनों में सिंगल डिजिट और वाणिज्यिक वाहनों में स्थिर मांग रहेगी. घरेलू ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि खरीफ की अच्छी फसल और जलाशयों की बेहतर स्थिति से ट्रैक्टर बिक्री भी अच्छी रहने की उम्मीद है.