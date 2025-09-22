PM मोदी का जनता को संदेश, इस नवरात्रि, ‘Made in India’ उत्पादों की करें खरीददारी

PM Modi | X @narendramodi

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने जीएसटी सुधारों के शुरुआत के दिन आम जनता को पत्र लिखकर “Made in India” उत्पादों को खरीदने और बेचने का आह्वान किया. मोदी ने राज्य सरकारों से भी अपील की कि वे उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दें और निवेश के अनुकूल माहौल बनाएं. प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में लिखा, “इस त्योहार के सीजन में, आइए हम उन उत्पादों का समर्थन करें जो भारत में बने हैं. इसका मतलब है कि हम स्वदेशी उत्पाद खरीदें, जिनमें किसी भारतीय की मेहनत और श्रम शामिल है, चाहे वह किसी भी ब्रांड या कंपनी का हो.”

प्रधानमंत्री मोदी ने इस नवरात्रि पर जनता से अपील की कि वे स्वदेशी उत्पादों को खरीदें और बेचें, जिससे देश के उद्योग और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और रोजगार के अवसर बढ़ें.

स्वदेशी उत्पादों से रोजगार और विकास

पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय कारीगरों, श्रमिकों और उद्योगों द्वारा बनाए गए उत्पाद खरीदने से कई परिवारों की आजीविका सुनिश्चित होगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. उन्होंने दुकानदारों और व्यापारियों से अपील की कि वे “Made in India” उत्पाद ही बेचें. “आइए गर्व से कहें जो हम खरीदते हैं वह स्वदेशी है और जो हम बेचते हैं वह भी स्वदेशी है.”

प्रधानमंत्री का पत्र

आइए, ‘GST बचत उत्सव’ के साथ त्योहारों के इस मौसम को नई उमंग और नए जोश से भर दें! GST की नई दरों का मतलब है- हर घर के लिए अधिक से अधिक बचत, साथ ही व्यापार और कारोबार के लिए बड़ी राहत। pic.twitter.com/hFHkMTF8G7 — Narendra Modi (@narendramodi) September 22, 2025

जीएसटी सुधारों से बढ़ेगी बचत

प्रधानमंत्री ने जीएसटी सुधारों की भी तारीफ की, जो 22 सितंबर से लागू हो गए हैं. उन्होंने कहा कि इन सुधारों से किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों, मध्यम वर्ग, व्यापारियों और MSMEs सभी को सीधे लाभ मिलेगा. दैनिक आवश्यकताएं जैसे भोजन, दवाइयां, साबुन, टूथपेस्ट, बीमा और कई अन्य वस्तुएं अब या तो टैक्स-फ्री होंगी या न्यूनतम 5% टैक्स स्लैब में आएंगी.

उन्होंने यह भी बताया कि जो वस्तुएं पहले 12% टैक्स में थीं, वे अब लगभग पूरी तरह से 5% स्लैब में आ गई हैं. कई दुकानदारों और व्यापारियों ने अपने स्टोर में “तब और अब” बोर्ड लगाकर पहले और बाद के टैक्स में फर्क दिखाया है, जो आम नागरिकों के लिए राहत देने वाला कदम है.